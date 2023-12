Chef y ONGs unen fuerzas en cena navideña

Tijuana, B.C.- Mediante una colaboración particular, las organizaciones sin fines de lucro This Is About Humanity y Tijuana Sin Hambre se asociaron con el reconocido chef Javier Plascencia para llevar a cabo una iniciativa en la mañana de Noche Buena. El objetivo de esta colaboración fue proporcionar una cena navideña especial a familias migrantes en situación vulnerable en Tijuana, buscando ofrecer un momento de alegría en una temporada festiva que puede ser particularmente desafiante para ellas.

El chef Javier Plascencia, conocido por su calidad humana y su destacada trayectoria en la gastronomía de Baja California, ha sido un elemento clave en esta iniciativa. "Me encanta ver las caras y expresiones de las familias. Para mí, eso es la cocina: cocinar para hacer a la gente feliz, especialmente en este día de Navidad", expresó Plascencia. Su participación no solo proporcionó una comida especial, sino también transmitió un mensaje de esperanza y unidad.

Te puede interesar: Imdet repartirá 3 mil medallas en carrera de fin de año

Maru Riqué de Vargas, fundadora de Tijuana Sin Hambre, destacó la importancia de la colaboración: "La entrega de la cena navideña fue un momento emotivo que resaltó el poder transformador de la colaboración, y fue un honor hacer esto con nuestro querido chef Javier Plascencia, especialmente en Navidad."

Las fundaciones This Is About Humanity y Tijuana Sin Hambre agradecieron al chef Javier Plascencia por su colaboración en actividades como estas, demostrando que la comunidad unida puede lograr un impacto significativo en la vida de las personas en situación de vulnerabilidad.