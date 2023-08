'Chaparral' estará listo en 5 meses: Montserrat

Tijuana, BC.- La obra de rehabilitación del puente del Chaparral, que inició el 7 de agosto, tendrá una duración de cinco meses, es decir, para finales de año habrá concluido.

En entrevista con GH, la presidenta municipal, Montserrat Caballero Ramírez, informó que invertirán un total de 75 millones de pesos, con recurso propio del ayuntamiento.

Recordó que este no es un tema que les compete, sin embargo, debido a la buena administración del recurso lograron hacerle frente a este tema que le corresponde a la Secretaría de Relaciones y Transportes, pero en su momento no tenían la fluidez económica para hacerlo.

Deciden atenderlo

Pero al ser una arteria importante de movilidad, que actualmente genera tráfico, especialmente en Zona Río, decidieron atenderlo.

La obra mixta, entre adjudicación directa y licitación, quitará las losas superiores para reforzar las mismas por la parte de abajo.

“Lo que se planeaba en un principio era solamente las losas de arriba, pero se fue hacia la parte de abajo porque parece que uno de los soportes ya no queda con las nuevas losas de rodamiento”, manifestó.

¿Cuál sería su balance en su periodo frente al Ayuntamiento de Tijuana?

Yo considero un balance positivo hasta ahorita, vamos tratando de sacar todos los temas adelante, lo hemos logrado, hoy por hoy este ayuntamiento no tiene ninguna crisis, ni manifestaciones o cuestiones que pudieran encumbrarse en ello, creo que el trabajo es positivo, falta mucho por hacer por supuesto, pero cada uno de los temas hemos tenido programas y planes en cada materia.

En los próximos meses dará su segundo informe ¿qué logros va a destacar?

En materia de seguridad como preventivos somos la policía municipal del país con más armas decomisadas, también de más homicidas capturados en flagrancia; una queja constante de la ciudadanía, hace algunos meses era la gente en situación de calle, contabilizamos 600 personas en situación de calle y hoy por hoy este ayuntamiento ha decrecido ese número en 230, hemos graduado 30 personas que se encontraban en situación de calle con adicciones, sin mencionar las personas que hemos graduado de nuestro programa de adicciones Corrtsa y también en el ramo de la asociaciones civiles que nos ayudan con los migrantes hemos avanzado muchísimo, tan es así que decidimos mezclar infraestructura en este tema y en el albergue Padre Chava, que es el más grande de Latinoamérica, pues vamos con el Ramo 23, vamos a llevar a ese lugar progreso ¿Quiénes están ahí? Personas que vienen huyendo por situaciones de violencia del narcotráfico.

También vamos hablar de las obras que hemos hecho, se sabe de la necesidad de la rampa de frenado, era una necesidad imperiosa en Tijuana, ya la terminamos en tiempo y forma, también desarrollamos un programa tijuanatransparente.info en donde el ciudadano puede ingresar y ahí ver cuando inicia la obra, cuando termina, puede ver ahí mismo los contratos, y a que empresa se le dio la obra, y esto en razón de que recibimos un reconocimiento a nivel nacional por parte de transparencia por la transparencia en el manejo de finanzas de infraestructura, también iniciamos con los trabajos del puente del chaparral que no era un tema propio del Ayuntamiento, pero dada la buena administración.

tuvimos el recurso económico para poder absorberlo nosotros, ya que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en ese momento no tenía fluidez económica y es un arteria muy importante para la ciudad.

¿Contempla cambios en su gabinete?

Hasta este momento no, nunca se descartan porque si alguien no puede o decide no estar con el plan que llevábamos pues no se descartan los cambios, pero hasta este momento no, creo que hemos tenido el secretario de gobierno que más ha durado en comparación con los otros dos. Hasta ahorita mis secretarios tienen mi confianza.

¿Cómo ha sido vivir en el cuartel? ¿Cómo es la vida ahí? ¿Cómo es el trato con los demás habitantes? y ¿Hasta cuándo contempla habitar en el cuartel?

Vivo en una zona habitacional, en este caso estoy en el área de los soldados rasos que me parece muy conveniente porque es el área más familiar, hay muchos niños y creo ese es un parte aguas para conformar esa coordinación que tanto hablábamos, eso me ha dado la oportunidad que en mis jornadas integrar gente del ejército para seguir teniendo convocatoria abierta.

Aunque se librara la cuestión de mi seguridad, espero permanecer ahí un buen tiempo porque también el cambio constante afecta a mi cuestión laboral.

La inseguridad sigue siendo un tema pendiente en la ciudad, ¿cuál es la indicación que le dio al secretario de Seguridad?

Tenemos un manual que es el Programa Integral del Municipio para Prevenir, Atender y Sancionar la Violencia contra las Mujeres, este manual integra autoridades un plan perfectamente establecido para trabajar en ese tema, creamos una policía de 30 elementos especializados, hemos decrecido la cifra de violencia intrafamiliar en la Zona Este un 18%, eso no lo digo yo, lo dice la federación y lo pueden constatar en la pagina de transparencia. Con el botón morado hemos logrado atender a más de mil 300 mujeres y 366 detenidos, ¿Qué quiere decir esto? Libramos a 366 mujeres de un mal día o probablemente un homicidio, sin mencionar los 525 puntos que tenemos del botón naranja que son lugares donde la mujer se pueda proteger.

El Programa Integral del Municipio para Prevenir, Atender y Sancionar la Violencia contra las Mujeres delimita claramente la actuación de los policías en este tipo de casos, señala Caballero Ramírez. Foto: Sergio Ortiz La

¿Cómo van los trabajos de la vialidad del Cañón del Matadero?

A finales de septiembre estará terminado, es una obra que costó 19 millones 500 mil pesos y la parte positiva es que esta obra de Playas de Tijuana hacia el Centro va tener una extensión de carril, lo cual, es muy positivo y muy aplaudido por la zona.

Se van a disminuir los tiempos de espera, sin embargo, hay que tomar en cuenta que la obra del viaducto elevado va generar estragos de tráfico porque se está construyendo, pero cuando finalice vamos a lograr que Playas de Tijuana tenga movilidad y plusvalía.

San Diego-Tijuana será la Capital Mundial del Diseño 2024, ¿qué trabajos hará Tijuana?, ¿qué actividades habrá? y ¿el Ayuntamiento está poniendo recursos?

La capital mundial del diseño radica en una estafeta, y quien la tenga tendrá la oportunidad de demostrarle al mundo quien y como es, en este sentido nosotros vamos a promover el Cerro de las Abejas como el parque más moderno de la ciudad, autosustentable, de 13 hectáreas, lo vamos aplicar como senderismo con flora de la región, vamos a presentar ese parque, el mercado de las flores en Zona Centro lo vamos a rehabilitar y la rampa de frenado tiene un diseño muy moderno a nivel nacional, eso es lo que vamos a presentar.

Por otro lado, cómo le hace personalmente para manejar los insultos que a veces hace la gente en redes sociales, algunos racistas o misóginos, ¿recibe algún tipo de apoyo?

Estoy acostumbrada, para mucha gente será sorpresa, pero en Tijuana todavía existe mucho clasismo y mucho racismo y sobre todo la misoginia que hoy se ve exacerbada, he notado que los errores que cometemos, porque no somos perfectos en materia de trabajo, los exaltan y los aciertos los descalifican, entonces lo que yo hago es hacer caso omiso porque yo soy una persona adulta y eso me llevó a ver la oportunidad de que si a una persona adulta de mis características todavía le hacen “bullying” y a los niños más, entonces hicimos la campaña de “paremos el bullying” y la llevamos a las escuelas, mi preocupación fue hacia los menores, entonces los insultos yo los transformo en ideas.

¿Cómo le hace para que esto no afecte a su hijo?

Mi hijo tiene nueve años, entonces todavía yo puedo manejar su entorno, todavía mamá puede decir no tienes Facebook, el tema del mazapán lo expliqué de tal suerte que para él es un chiste porque manejo todavía su entorno y de esta manera pues logramos salir adelante, la ventaja más grande es que no tengo mamá, entonces no hay una mamá que se preocupe a los insultos a mi persona.

Se casó en este periodo, ¿cómo ha sido compaginar una vida de recién casada, mamá, con el trabajo de ser alcaldesa? en redes vemos que es una persona espiritual, ¿esto le ha ayudado?

Sí, bastante, para mi es muy importante mis raíces, este bullying me hizo regresar a mis orígenes, yo soy oaxaqueña, sin embargo, nunca he vivido en Oaxaca, entonces no me cuelgo de una idiosincrasia que no tengo, y estos insultos me han hecho regresar a mis orígenes de tal suerte que me gusta mucho la cultura del país, yo practico el espiritualismo de manera indígena, es decir, a base de limpias, a base de hierbas, a base de muchas cosas que las personas de este lado de este lado de la república no entienden y eso me ayuda a calmar la mente.

Yo creo que el tiempo de calidad es muy importante, mi esposo es un empresario estadounidense, que me permite, digo me permite porque cuando te casas es una conjunción de dos seres, entonces me permite trabajar, si fuera por él ya no estuviera aquí en la silla, pero entiende que yo me desarrollo de manera profesional en este medio y creo uno tiene que hacer una disociación, donde eres mamá, dónde eres presidenta.

¿Cómo es actualmente la relación con la Gobernadora del Estado?

Vamos muy bien, cuando ha habido conflictos son en razón de Tijuana, soy la persona que representa los intereses de la ciudad, cuando yo considere que estos intereses están siendo lacerados siempre voy a opinar, llegamos a un acuerdo, es decir, la misógina nos unió, pasamos por lo mismo, a ella se le critica un esposo presente y a mi se me critica un esposo ausente.

Partiendo de esas coyunturas logramos mediar la situación de tal suerte que cuando no estemos de acuerdo vamos a tener un tercero en discordia, si yo no estoy de acuerdo con un tema, nos vamos a ir a los tribunales y así no lo hacemos mediáticos, aceptando la resolución que el tribunal diga.

En este caso con el déficit del Issstecali nosotros hemos pagado puntualmente, por lo tanto yo me negaba a un pago que no me correspondía, nos pusimos de acuerdo en el auxilio de las arcas, en el auxilio del personal basificado, nos pusimos de acuerdo en una tarifa y eso ya me permite decir, okay Tijuana si puede dar esto, porque nuestros conflictos nunca han sido personales, siempre han sido profesionales.

Logrando dar una cátedra a los caballeros que habían presidido estas sillas, yo creo que lo logramos y hoy por hoy no se ha visto que nosotros nos prestemos a ese tipo de insultos y cuestiones personales.

¿Se siente apoyada por la federación, por el Presidente?

Sí, absolutamente, creo que el presidente nos ha brindado el apoyo, no solo de palabra, porque el apoyo no es hacia Montserrat, el apoyo es a quien preside esta ciudad, de tal suerte las obras que vamos a tener, nunca se había invertido tanto en Baja California y particularmente en Tijuana se invirtieron 20 mil millones de pesos en obras, la garita, el segundo piso, entonces yo me siento apoyada por el presidente a quien apoyo también.

¿Qué opinión le merece Jaime Bonilla quien ahora está en el PT y dejó Morena?

Respeto su manera de hacer política, no la comparto, la respeto.

¿Cómo ve el proceso de selección del aspirante de Morena a nivel nacional?

Todos ellos para mi todo mi respeto, pero creo, en mi opinión que quien va voltear a ver a la frontera por su experiencia como canciller, quien entiende la binacionalidad de Tijuana es el señor Ebrard por su desempeño como canciller, porque creo que en la federación no entienden el dinamismo de esta ciudad.

A nivel local, falta tiempo, pero hay varios tiradores a la Alcaldía, ¿qué opina de ellos y usted buscará la reelección?

Tengo entendido que son como 10 los que yo he visto, varios de Morena, creo que todo mundo puede aspirar a esta silla son aspiraciones personales y profesionales, entonces ya veremos en los momentos correctos pues quien llega a la final, mis respetos para todos ellos aunque algunos no manifiesten el mismo respeto a mi persona.

Ha habido expresiones negativas hacia mi persona por parte del PT, que también manifiestan su interés por esta silla, sin embargo, la ciudadanía es la que decide y creo que es una falta de respeto cuando el funcionario está todavía en su encargo y está soñando con el que sigue.

Si está en la mesa la oportunidad la voy a tomar, y si no está en la mesa la oportunidad no voy estar yo denostando a nadie, hay que saber perder también, es importante saber perder, me gustaría continuar el proyecto, sin embargo, si no se me da decirle al siguiente presidente municipal aquí está la oficina, aquí me quedé en cada uno de los temas.