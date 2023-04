Cespt asegura que quedó resuelto abastecimiento de agua en Tijuana y Rosarito

Tijuana, BC.- El director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt), anunció que en esta semana se resolvió el problema de escasez del servicio de agua potable en las colonias de Tijuana y Rosarito, que fueron afectadas por las reparaciones en el acueducto Aguaje-Florido.

El pasado lunes 17 de abril, la Cespt comunicó que con motivo de realizar arreglos en sus tuberías, se llevaría a cabo un cierre del servicio en más de 600 colonias de Tijuana y Rosarito, el cual culminaría en las próximas horas, permitiéndole a la ciudadanía recuperarse del corte a partir del martes, sin embargo, usuarias continuaron expresando la falta de agua en sus localidades hasta 72 horas después del corte de agua.

Víctor Daniel Amador Barragán indicó que la tardanza de la recepción del suministro de agua en su totalidad en distintas colonias afectadas por los cortes, se debe a que están localizadas en zonas altas.

Resuelven problema de abastecimiento en Santa Fe

Manifestó que las zonas donde había problemas para tener el servicio de agua potable eran en Santa Fe, la cual desde el martes de esta semana fue resuelto, y en las colonias como Jibarito, Flores Magón y Loma Bonita dio a conocer que ya cuentan con el vital líquido.

La parte del acueducto Aguaje-Florido, la reparación, ya quedó arreglada desde el miércoles en la tarde. El problema en Santa Fe, surgió con las primeras reparaciones del acueducto, porque está muy alto y no les llega la suficiente agua”, explicó.

Amador Barragán agregó que las obras de infraestructura que hay en la zona están saturadas, por lo que están trabajando en resolver la problemática que sufren los vecinos de esa área.

“No es de ahorita, es un problema que tiene más de diez años, y nadie lo ha atendido, nosotros ya lo estamos resolviendo, licitamos ya una obra que está por construirse en el mes de junio, esa obra la van a hacer por donde está el Periférico, a la altura del Aguaje de la Tuna”, señaló.

Usuarios siguen reportando falta de agua

Victoria Hernández, habitante de la colonia Lázaro Cárdenas, expresó que después de que el suministro de agua regresara por algunas horas luego del “mega corte” del lunes, la calle Santiago Ríos, continúa sin el servicio.

“Empezamos a hacer reportes, marcó mi mamá y le dicen que no hay reportes, y pasa lo mismo con mis vecinos, que no hay reportes. Son aproximadamente 20 reportes que hemos hecho y no nos resuelven el problema”, aseguró.

“No nos alcanza a llegar el bombeo de agua”, es la explicación que le dan cuando se comunica con la Cespt, apuntó que la ayuda que le está ofreciendo la Comisión es mandar pipas de agua a la zona y llenarles cubetas, las cuales no son suficientes para las familias grandes.

“No tenemos nada de agua, vecinos de otros lugares cercanos nos han estado regalando un poco de agua. Incluso hay una publicación en Facebook, donde supuestamente a una vecina, el señor de la pipa, le estaba vendiendo una cubeta de agua en 130 pesos”, relató.