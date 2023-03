Cerrarán puente El Chaparral por falta de recursos

Tijuana, B.C.- A más de un mes del cierre del puente El Chaparral, la presidenta municipal, dijo que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), manifestó no tener dinero para repararlo.

“Me imagino que ellos que son más poderosos están buscando los recursos para arreglarlo, porque es un puente que depende de ellos”, expresó.

En unos días se reunirá con la gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, explicó, con el fin de expresarle la necesidad de esta vialidad en la ciudad y que, a través de ella, la situación llegue a la federación para poder concretar la rehabilitación del puente.

Nada más dijeron que no tenían recursos, no sé en razón de qué ese comentario, yo lo mantengo cerrado por seguridad, mientras no me otorguen un documento que no ponga en riesgo a mis ciudadanos, yo lo tengo que mantener así, y vivir la problemática”, dijo la primera edil.