‘Cero tolerancia’, lo bueno; inseguridad, lo pendiente

Los operativos “Cero tolerancia”, que tienen como objetivo el orden en las vialidades, han sido una de las acciones con mayor aceptación en los primeros 100 días de la administración municipal.

Sin embargo, empresarios, líderes y políticos coincidieron que la inseguridad y los problemas viales siguen siendo uno de los principales temas pendientes en el gobierno de Arturo González Cruz.

En su momento anunció que iniciarían los trabajos de la primera etapa de implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, poner en marcha la prueba de control de confianza a funcionarios públicos, cumplir con la presentación de las declaraciones Tres de Tres.

También iniciaría con la creación del Consejo Ciudadano de Contraloría, instalar casetas de seguridad para recuperar espacios públicos, realizar la reingeniería de tránsito en zonas conflictivas.

Además de incentivar y generar oportunidades para la creación de nuevas empresas e iniciar la primera etapa del Programa de “Tijuana iluminada”.

Salvador Díaz González

Presidente de la Asociación de Industriales de la Mesa de Otay

Lo bueno

El acercamiento y apertura que ha tenido con los diferentes sectores ciudadanos, comerciantes y empresariales, escuchando sus necesidades para hacer compromisos de acuerdo a sus necesidades, como sucedió con AIMO con los temas de movilidad y exportación de mercancías en la Zona Industrial de Otay.

Lo malo

Falta de experiencia por así decirlo en algunas áreas, un ejemplo es el Cañón del Matadero, donde al día de hoy está inundada, arteria importante de la ciudad. Es algo que no previeron y al día de hoy tenemos un lago artificial rumbo a Playas de Tijuana, y que han tardado mucho tiempo para que se normalice la vialidad, y eso demuestra falta de experiencia.

Lo pendiente

Lo pendiente es el tema de seguridad. Para la ciudad en general creemos que todavía queda pendiente el tema de seguridad de la mano con el Gobierno del Estado y la Federación.

Benedicto Ruiz Vargas

Analista político

Lo bueno

El afán de poner un poco orden vehicular en las calles con el programa “Cero tolerancia”, aunque es importante, lo veo un poco superficial. Lo que los ciudadanos esperamos es que haya cambios en términos de transporte colectivo contundentes.

Lo malo

En términos generales veo un gobierno muy desorganizado, no lo veo que tenga prioridades, que haya establecido un proyecto claro de reorganización del gobierno. Hay que esperar ver avances de los servicios, sobre todo de seguridad que es el problema más importante y donde se ve muy débil.

Lo pendiente

El transporte colectivo sigue hecho un caos, no hay una medida mínima fundamental para desfogar el tráfico de la ciudad, no se ven acciones y propuestas que vayan a resolver eso. La inseguridad, la violencia, los homicidios deben ser la prioridad del gobierno local.

Roberto Rosas Jiménez

Presidente de Coparmex Tijuana

Lo bueno

Empieza a haber un poco de regularización para el tráfico, hay operativos, sí sabemos que nos causan un poco de disgusto el hecho de que están remolcando los autos mal estacionados, pero creo que es una manera de poner orden a los desordenados.

Lo malo

La inseguridad, olvídate de los 100 días, en este año ya van veintitantos muertos, entonces no vemos, no vemos que haya un plan, una estrategia, no sabemos cómo está funcionando.

Lo pendiente

Tristemente la inseguridad inhibe todo, nuestras autoridades deben de entender algo bien importante, vivimos una Tijuana maquilador y de turismo, la inseguridad más impuestos va a inhibir esto.