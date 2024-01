CJNG planeó atentado a Alcaldesa

Tijuana BC.- La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, reconoció que fueron integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) los que planearon un atentado en su contra que tenía como objetivo privarla de la vida.

Lo anterior lo declaró luego de que se difundiera en algunos medios de comunicación que hay varias personas detenidas relacionadas con el ataque armado que en mayo del año pasado sufrieron dos de los escoltas de la Presidenta Municipal.

La Primera Edil explicó que la información sobre las personas que planearon la agresión la obtuvo por parte de las autoridades federales.

Sin pacto

Indicó que las personas detenidas, quienes en noviembre pasado fueron presentadas ante un juez, han expuesto que la agresión fue porque no ha pactado con miembros del crimen organizado.

Ya lo sabía, hoy que lo dan a conocer, me ponen más en riesgo. Sin embargo, yo sigo responsable de mi silla y esta silla y este trabajo es para tener ese tipo de riesgos. Quien no quiera tener ese tipo de riesgos, que no se meta a la política. Eso es la política”

Añadió.

Reiteró que en la investigación que realizan las autoridades se manifiesta que no pactó con los grupos criminales.

“Es una célula criminal del Cartel Jalisco Nueva Generación, donde se manifiesta que yo no pacté con los grupos criminales.... Yo nunca me he sentado con nadie, entonces, yo por mi actividad criminalística, sospecho que alguien pactó y al no poder cumplir, porque Tijuana no se vende, y no está con nadie, me pusieron a mí por enfrente.... Sin embargo, nosotros seguimos trabajando, yo no tengo nada que ver con los grupos criminales ni de un lado ni del otro”, sostuvo.