Celebran Domingo de Ramos en Tijuana

Tijuana, B.C.- Con aclamos de Viva Jesucristo, Viva Cristo Rey los católicos celebraron el Domingo de Ramos, dando así el inicio de la Semana Santa, uno de los periodos más importantes para esta comunidad.

Las familias abarrotaron el Santuario de la Virgen de Guadalupe, en donde la misa fue presidida por el arzobispo emérito Rafael Romo Muñoz, quien desde hace tiempo no se presentaba en este tipo ocasiones y sustituyó al arzobispo de la Arquidiócesis de Tijuana, Francisco Moreno Barrón.

En este Domingo de Ramos niños y adultos llevaron sus ramos a bendecir para recordar la llegada de Jesucristo a Jesuralén, quien será personificado por el joven Hugo García en el Viernes Santo cuando se realice el viacrucis de manera presencial después de dos años de haberse suspendido por la pandemia del Covid-19.

Nos preparamos física y mentalmente. Tenemos preparándonos aproximadamente dos meses con los ensayos. Hay que acordarnos del mensaje que Jesús nos dejó con todo lo que vivió, con todo lo que hizo por nosotros en la cruz. Ese es el mensaje y tratamos de difundirlo por toda la ciudad", expresó.

Así, agitando las palmas las personas escucharon las plegarias mientras que el señor José Martínez pidió por la unión y salud de su familia, especialmente la de su hijo.

"Yo creo que es importante como padre impartir un poco de lo que es estar bien espiritualmente y más en estos días que están de vacaciones. A mis 39 años que tengo sigo manteniendo la tradición, desde que tengo uso de razón mis padres me lo han inculcado y me he sentido bien ahorita", señaló.

Ventas

Este domingo también fue aprovechado por los vendedores de artículos religiosos y palmas artesanales de diferentes tamaños y precios, los cuales llamaron la atención de los visitantes de la Plaza Bicentenario.

Por su parte, el Vicario General de la Arquidiócesis, Israel Ángeles Gil, informó que el arzobispo actual Francisco Moreno Barrón salió de su cirugía de pulmón sin complicaciones.

"Encontraron en los hallazgos transoperatorios mil mililitros de líquido pleural de aspecto claro y placas nacaradas en pleural con áreas de engrosamiento. Actualmente, se encuentra estable y en observación para continuar con el plan quirúrgico. Permanece con sonda pleural para continuar drenando líquido y se le ha administrado varios medicamentos para mitigar el dolor", escribió en un comunicado.