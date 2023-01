Celebra Parque Morelos 36 años con múltiples actividades

Tijuana, B.C.- El parque Morelos cumple 36 años de ser uno de los recintos favoritos de la comunidad tijuanense. Y para celebrar tienen preparadas actividades que no puedes perderte.

Estamos de manteles largos porque solo una vez se cumplen 36 años en el parque y queremos invitar a los tijuanenses a visitar el parque, vamos a tener gran fiesta, vamos a abrir la UMA para que miren e interactúen con los animales, todas las personas que vengan al parque Morelos tendrán un recorrido especializado con los especialistas del parque. Todo esto va a pasar este viernes y ojo porque también los comerciantes se sumar", explicó Israel Villafuerte Zamora. Encargado de Despacho del SIMPATT.

¿Sabías que Tijuana tiene zoológico? Sí, dentro de las instalaciones de Parque Morelos, el lugar alberga alrededor de 133 especies distintas de animales, además de múltiples áreas verdes.

"Tenemos Osos, Dromedarios, Venados, guacamayas, changos titis, mono arañas, gran variedad de animales que forman 133 diferentes”, dijo Israel.

En cuanto a los animales, el médico veterinario explicó que todos llevan una dieta específica y balanceada por lo que piden a las personas que los visiten no alimentar a las distintas especies.

"Todos llevan su dieta, hay que respetar la dieta, aunque los vean que no tienen alimentos no quiere decir que no se les da, se les da en un horario, ellos se lo terminan y es su ración del día porque mucha gente se confunde ve los comederos vacíos y piensa que es porque no se les da nada", Alejandro de Jesús Roman Salazar. Coordinador Técnico del SIMPATT.

Cuidados

Para aquellos que deseen visitar las instalaciones del parque y conocer a los animales, deben tomar en cuenta que no son mascotas.

"Una recomendación importante es no hacer mucho ruido, por lo general los animales se estresan con el ruido, entonces si tú no haces ruido ellos se van a acercar al área por donde pasan. Deben tener cuidado con los niños en no meter los dedos a las jaulas porque no son animales agresivos pero tampoco son mascotas", aclaró Alejandro.

Por último Israel Villafuerte Zamora, encargado de Despacho del SIMPATT, dijo que es un orgullo ser parte del 36 aniversario e invitó a la ciudadanía.

"Para mi es un orgullo estar aquí, que los 36 años los pasamos en familia y en armonía, por eso estamos invitando a todos los tijuanense a que acudan, que visiten su parque porque al final del día es de todos", concluyó explicó Israel Villafuerte Zamora. Encargado de Despacho del SIMPATT.

¿Cuando? Viernes 27 de enero

¿Donde? Parque Morelos Av de los Insurgentes 16000, Guadalajara, 22105 Tijuana, B.C.

Habrá visitas guiadas por expertos, además de comida y muchas sorpresas por aniversario.