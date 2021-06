Cecut presentará en línea novela de Mónica Hesse

TIJUANA, BC.- La novela “Se fueron a la izquierda”, de la escritora y periodista estadounidense Mónica Hesse, colaboradora de The Washington Post, se presentará en línea con los comentarios de su editor en México, Diego Mejía, dentro del ciclo “Conversando con…” que organiza el Centro Cultural Tijuana, institución de la Secretaría de Cultura.

Precedida por la fama de su autora, quien escaló altas marcas de venta en su debut literario con “La chica del abrigo azul”, la nueva novela de Hesse será comentada este viernes 4 de junio en punto de las 18:00 horas (tiempo del Pacífico), durante una sesión que se transmitirá en redes sociales del Cecut, en el marco de la campaña Contigo en la Distancia.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Ganadora del premio Narrative Storytelling de la Society for Feature Journalism, “Se fueron a la izquierda” narra la vida de Zofía, joven de 18 años, quien al terminar la Segunda Guerra Mundial asume como el leit motiv de su vida rastrear a su hermano menor, Abek, sin tener certeza si él también pudo sobrevivir al campo de concentración al que fue enviado; sin embargo, la travesía de Zofía le revela que los horrores de la guerra no han concluido del todo y hay heridas familiares aún por sanar.

Segunda Guerra Mundial

En opinión de Diego Mejia, editor de textos literarios desde hace más de 20 años, lo más interesante de la novela de Hesse es que se centra en lo que ocurre después de un gran acontecimiento catastrófico como fue la Segunda Guerra Mundial, porque esas historias casi siempre se enfocan en el inicio del conflicto bélico, cuando la vida le cambia a todos, o tal cual sobre la guerra y sus campos de concentración, las batallas, los soldados, los prisioneros, las familias que esperan, en fin.

“Pocas veces se toca el tema de qué ocurre después”, advierte Mejía, “tendemos a romantizar el momento en que los prisioneros fueron rescatados y vivieron felices para siempre, pero no es cierto, tras un sufrimiento de esa magnitud hay que reconstruirnos, fortalecernos, tenemos que ver la manera de sanar”, explica el editor de la versión en español de “Se fueron a la izquierda”.

El título, por cierto, nada tiene que ver con alguno de los polos del espectro político, sino con una cuestión más simple, pero a la vez siniestra y cruel: quienes al llegar a Auschwitz recibieron la orden de marchar a la izquierda no vieron el siguiente amanecer, los demás fueron sometidos a trabajos forzados.

Gran narradora

El editor resalta las particularidades de esta novela de Mónica Hesse: “Es una gran narradora, sabe generar empatía con sus personajes. Su estilo es directo y tanto ‘La chica del abrigo azul’ como ‘Se fueron a la izquierda’ están narradas en primera persona; sabe muy bien cómo describir a sus personajes, el proceso psicológico por el que pasan y en qué momento contar las cosas”.

Respecto a los protagonistas de esta novela, su valía “no es solo por la supervivencia” a los horrores de la guerra, los campos de concentración y el odio racial llevado a los extremos más sanguinarios, sino más bien por “el hecho de reconstruirte y renacer”, considera el editor.

“Todos renacemos constantemente; renacer es no quedarte estancado, decir no me morí, pero por dentro tengo que sanar esas heridas; creo que por aquí es donde el lector puede identificarse y vincularse emocionalmente con esta novela”, señala Mejía.

Únase este viernes a la conversación global sobre “Se fueron a la izquierda” de Mónica Hesse, con los comentarios de Diego Mejía. Siga las redes sociales del Cecut en Twitter (@cecutmx), Facebook (/cecut.mx) e Instagram (@cecut_mx).

Siga las redes sociales de la Secretaría de Cultura en Twitter (@cultura_mx), Facebook (/SecretariaCulturaMX) e Instagram (@culturamx).