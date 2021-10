Causa transporte público estrés

Tijuana.- El tráfico generado en la ciudad provoca enojó los residentes, entre ellos los usuarios de transporte público, pues comentaron que trasladarse a sus trabajos o hacer un trámite en oficinas de gobierno se ha convertido en una misión casi imposible.

Entre las consecuencias, expusieron, está que se estresan, pierden citas o les descuentan días laborales por llegar tarde.

La señora Marisela Espinoza se traslada del Florido al bulevar Cucapah para llegar a su trabajo a las 8:00 de la mañana. Su trayecto suele durar hasta una hora en transporte público. Sin embargo, no siempre sucede así.

Ya van varias veces que me quieren correr o hasta me descansan días por no llegar a tiempo, y es que uno sale con tiempo, pero en el camino ya no se sabe. Es estresante, pero ¿qué puede hacer uno? No se puede vivir así”