Caso Colosio: Preocupa a abogado llamado a declarar

Tijuana, BC.-Como extraña y preocupante calificó Marco Antonio Mackliz Mercado que la Fiscalía General de República lo llame a declarar junto a otros abogados en el caso del asesinado de Luis Donaldo Colosio Murrieta, a 29 años de acontecido.

El abogado, quien a las 10:00 horas de este jueves se presentó en las instalaciones de la FGR de Tijuana apuntó que según sabe, también fueron llamados a comparecer Xavier Carbajal Machado, quien fue defensor de Aburto Martínez en 1994, así como José Luis Pérez Canchola, entonces Procurador de Derechos Humanos del Estado.

“Sé que (Xavier Carbajal) salió por ahí como a las 4 y media de la tarde, estuvo como 6 horas declarando, pero no he tenido comunicación, hasta ahorita no lo he visto ni he hablado con él”, aseguró.

Razones para reabrir el caso

De las razones para reabrir el caso, dijo, existe la posibilidad de que se esté buscando a quienes fueron testigos en su momento para señalar a personajes políticos involucrados en el caso.

“Parece que por ahí van las cosas. En el punto de vista estrictamente jurídico, el delito de tortura en 1994 no existía tal y como lo conocemos ahora, entonces, si lo que están investigando ahorita es un delito de tortura que en 1994 no existía, entonces yo no entiendo cuál sea el fin de todo esto. Ya si es una cuestión política, no te sé decir, ni soy político y nunca he estado afiliado a ningún partido político”, comentó.

Mackliz Mercado refirió que luego de casi 3 décadas es difícil recordar todos los detalles ocurridos en su momento, cuando fue requerido como testigo de asistencia.

“Hay muchas cosas que yo la verdad no recuerdo, hay muchas cosas que tal vez pasaron y todo, pero únicamente yo recuerdo lo que va a estar ahí escrito, pero es todo. Vamos a comparecer en la diligencia, tengo derecho a estar asistido por un abogado y a ver qué es lo que sucede, a ver qué es lo que ellos quieren de mi”, indicó.

Personajes implicados

Jorge Alberto Escárcega, representante legal de Mackliz Mercado, reiteró la preocupación de su cliente, por la naturaleza de los personajes implicados.

“Lo que se sabe es que se va a reanimar el tema de todo el contexto que haya o donde haya tenido relación con el señor Mario Aburto Martínez”, expuso.

En su momento se requirió de la presencia de Mackliz Mercado porque se buscaba a una persona con honorabilidad por la magnitud de los sucesos del 23 de marzo de 1994, aseguró, pues en aquel tiempo se decía que los defensores públicos trabajaban a favor de los fiscales federales.