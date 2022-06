Caen un 44% llamadas de emergencia en el Estado

Tijuana BC.- La caída de reportes a la línea 911 del Estado inició en 2018; especialistas señalan la falta de respuesta como una de las principales razones

En los últimos años se ha registrado una disminución en las llamadas de emergencia a través del número 911 en los municipios de Baja California, en algunas ciudades hasta en un 40% como es el caso de Tijuana.

Algunos especialistas consideran que esta situación se presenta porque algunos ciudadanos prefieren no denunciar ante la falta de seguimiento o de respuesta de las autoridades.

De acuerdo con Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado (SSCE) durante el primer trimestre del año se recibieron 616 mil 595 llamadas de emergencia a través del 911 en la entidad.

Para el caso de 2021, detallan los datos oficiales, fueron 3 millones 154 mil 217 llamadas atendidas en Baja California, cuando cuatro años atrás la cifra alcanzó los 5 millones 677 mil 378 llamadas, es decir, una disminución del 44.5%.

Con relación de las principales denuncias a través del 911 son alarma activada, violencia de pareja, persona sospechosa, accidente de tránsito y persona agresiva.

La falta de respuesta

José María Ramos García, profesor-investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef), dijo que la primera lectura que se le puede dar a la disminución es que habría una gran desconfianza en las instituciones.

Además, en la medida en que no responden de manera oportuna o que se demoran bastante, agregó, pues se incrementa esta desconfianza y apatía por parte de los ciudadanos.

“En la medida en que no hay una rápida respuesta desde el primer momento de contacto; en la llegada de las instancias policíacas; el seguimiento que se haga de estas demandas”, consideró, “lamentablemente no llaman”.

Indicó que no llamar sería uno de los problemas mínimos de la falta de atención en las líneas telefónicas, porque la población puede fortalecer sus esquemas de seguridad en sus hogares e inclusive ellos mismos agredir a los presuntos delincuentes.

Es prioridad

El especialista indicó que este es tema de prioridad, porque el gobierno debe decidir en dónde asignar más recursos y al mismo tiempo hacer un ejercicio de autoevaluación escuchando las necesidades y quejas de los ciudadanos.

Recordó que el primer contacto que tienen los ciudadanos con las instancias policíacas es el 911 y si no existe la comunicación debida en los casos urgentes entonces existe un problema de falta de atención oportuna.

En ciudades como Mérida y San Pedro de la Garza tienen un C5, y la incidencia delictiva es menor, apuntó, porque existe la debida coordinación entre llamada, la acción policial y el debido procedimiento.

“Eso aquí lamentablemente está presentando una serie de limitaciones”, puntualizó.

Personal limitado

Actualment el Centro de comando, Control, comunicaciones y Cómputo (C4) cuenta con un total de 78 operadores a nivel estatal y tienen contemplada la contratación de mayor personal.

De acuerdo con Julio Cesar Téllez Rodríguez, director del C4 en Baja California, el ideal sería ampliar la plantilla laboral llegando a los 150 trabajadores, es decir, casi duplicar el número actual.

Aseguró que de haber más empleados, la respuesta y atención sería mejor, sin embargo, con el personal que cuentan tratan de brindar la mejor atención posible.

Quisiéramos que fueran más, estamos en búsqueda de contratar a más personal, como te comentaba entre más haya, vamos a funcionar mejor. El número ideal es alrededor del doble, y si fueran el triple y cuatro veces eso, funcionaría mucho mejor”

Declaró

Las llamadas

El funcionario estatal detalló que en promedio reciben entre 9 y 10 mil llamadas al día a nivel estatal, de las cuales entre 60 y 70 por ciento de esas llamadas son de broma, mudas o reportan eventos falsos.

El 30 o 40 por ciento restante son reales, indicó, y es cuando se tienen que mover unidades al estar en peligro la vida de las personas o el patrimonio de algún ciudadano.

Dijo tener conocimiento sobre las quejas ciudadanas sobre la tardanza para responder las llamadas de emergencia, especialmente en los municipios de Tijuana y Ensenada.

Tiempo de respuesta

Según datos del C4, en Tijuana tardan 34 segundos en responder, 10 en Ensenada, 7 en Mexicali, 3 en Tecate y uno en Playas de Rosarito.

“Tenemos conocimiento de que hay quejas en ese sentido, y básicamente lo mismo, nosotros tenemos 10 operadores que están contestando llamadas, 7 están contestando llamadas que no son emergencias”, añadió.

Aseguró que por protocolo los operadores tienen que responder las llamadas inclusive cuando sean “mudas”, de broma o que por error marcaron.

“Tienen que seguir todo un protocolo, que eso les quita tiempo. Nosotros apelamos a la conciencia de la gente para que no haya ese tipo de llamadas, porque distrae la atención tanto de las corporaciones como de los operadores que están recibiendo llamadas”, comentó.

Protocolo

Una vez que responden la llamada, tratan de obtener en 42 segundos información sobre cuál y dónde ocurre la emergencia, siendo prioridad aquellos casos en donde la vida de una persona esté en peligro.

Y el tiempo de respuesta de las corporaciones depende de ellos, pero entran algunos factores sobre el lugar en donde está ocurriendo, no es lo mismo un caso en el Centro de Tijuana que en el Valle de Mexicali, solo por poner un ejemplo.

Al ser cuestionado sobre la disminución de las llamadas que presentan todos los municipios, respondió que puede ser que la población a comparación de años atrás solamente marca cuando es una emergencia.

“Yo quisiera pensar que es a la conciencia, que si estamos influyendo en que las personas llamen solo cuando necesitan una unidad, que están en peligro, que tienen una emergencia real, a eso le adjudicamos, si me preguntas exactamente la razón, desconozco, estaría inventado”, puntualizó.

Reforzar policías: Coparmex

Para la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de Tijuana se debe reforzar las policías municipales con un mayor número de oficiales, patrullas y herramientas de trabajo con la finalidad de que el C4 pueda brindar un mejor servicio

El presidente de la Coparmex, Roberto Rosas Jiménez, señaló que no bastaría con mejorar la tecnología del 911 e incrementar los operadores porque estaría la limitante de la respuesta policiaca.

“No hay denuncia porque desafortunadamente no contestan el 911, si yo tengo una emergencia y marcó al 911 no va llegar, porque no hay elementos, no hay patrullas suficientes, entonces simple y sencillamente cualquier esfuerzo que quiera realizar la autoridad no va haber una respuesta”, manifestó.

Reveló que han realizado pruebas para saber cuánto es el tiempo promedio para la respuesta al C4, asegurando que no les han respondido la llamada.

Desconozco si faltan operadores, sin embargo, considero que es un tema que deben revisar las autoridades, apuntó. Al ser un tema que les preocupa buscarán a las autoridades del Gobierno del Estado y los ayuntamientos para que sea un tema las partes involucradas inviertan.