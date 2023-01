CMIC interesado en conocer obras contempladas en Tijuana este 2023

Tijuana, BC.- Jesús Octavio Rincón Vargas, presidente en Tijuana de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), reveló que buscarán una reunión con el Ayuntamiento de Tijuana para conocer cuáles obras tienen contemplado realizar este año y el recurso que piensan invertir.

Explicó que a comparación de la obra privada, estiman que el crecimiento en la obra pública será menor.

Creemos que va a crecer, pero no lo suficiente para lo que se requiere, no para las necesidades de infraestructura que tiene el municipio y el estado. No va a ser suficiente para empezar a abatir el rezago que tenemos en infraestructura”, expresó.