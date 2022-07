CCEE pide a ciudadanos denunciar delitos  

Ensenada BC.- En los últimos días se han registrado robos a comercios e incluso un asalto fuera de un banco en Ensenada, por lo que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE), Orlando Fabiel López Acosta, anunció que las cámaras empresariales próximamente lanzarán una campaña para alentar la denuncia ciudadana.

Estamos tratando de ver cómo hacemos un proyecto para incentivar la denuncia, que es una de las problemáticas más fuertes que hay en la ciudad, la denuncia ciudadana que no se hace, lo que se conoce como la cifra negra de denuncias, porque las estadísticas que nos dan no son ni siquiera el 10% o 15% de todos los delitos que se cometen”

Declaró.

El líder empresarial mencionó que todos los días hay robos y asaltos, sin embargo, gran parte de la población opta por no denunciar debido al temor o por considerar que no pasará nada.

“Muchos vemos eso y nos quedamos callados por temor a alguna represalia, por temor a los tiempos perdidos que haces en los juzgados, a veces cuando tú denuncias te ven casi casi como el delincuente y la solución al problema no llega, se le tiene que dar vuelta a esa situación y ver de alguna manera que la denuncia ciudadana sea atendida de una manera diferente”, expresó.

Reunión con la FGE

En ese sentido, mencionó que recientemente se reunieron con personal De la Fiscalía General del Estado (FGE), y les informaron que se está viendo la posibilidad de contar con una aplicación para que los ciudadanos puedan denunciar a través de su teléfono.

Por otra parte, en cuanto al tema del abasto del agua, el líder empresarial dijo que, si han visto acciones por parte del Gobierno del Estado en el mantenimiento de los acueductos, incluso se han comprado tuberías, sin embargo, no ven un plan a largo plazo.

“Eso cuesta mucho dinero, ellos en su momento sacarán eso, por el lado de nosotros buscaremos incentivar a la gente que no tengan temor, que sea anónima la denuncia pero que sí denuncien, porque si no denunciamos no nos daremos cuenta de qué tanta delincuencia hay en el día, porque lo que vemos en las estadísticas es reducido”, enfatizó.

“No estamos viendo la propuesta de nuevas fuentes de agua, aún no tenemos información de cómo se resolverá el suministro del agua para los próximos años y en este año, sí le están dando mantenimiento a fuentes que ya existentes, pero sí necesitamos platicar con las autoridades pertinentes para ver cuál va a ser la fuente de agua que va a solucionar la problemática en Ensenada”, puntualizó.