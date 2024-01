CBP anuncia reapertura de Pedwest

San Ysidro, California. - A partir del 4 de enero, reiniciarán las operaciones en el cruce peatonal de San Ysidro “PedWest” ubicado al lado oeste del sitio, en un horario limitado en ambos sentidos.

De acuerdo a las autoridades de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), PedWest operará desde las 06:00 hasta las 14:00 horas en los cruces desde Tijuana hacia San Diego, los siete días de la semana.

Mientras que el cruce de norte a sur operará desde las 15:00 hasta las 23:00 horas, de lunes a viernes, confirmaron las autoridades de CBP este martes.

Te puede interesar: Accidente vehicular en Playas de Tijuana deja más de 10 lesionados

Esta reapertura es parte de cuatro sitios en la frontera de Estados Unidos y México, que reactivarán sus operaciones luego de un cierre temporal, que de acuerdo a los oficiales de CBP, fue para atender la creciente demanda de migrantes indocumentados cruzando la frontera.

CBP continuará priorizando nuestra misión de seguridad fronteriza según sea necesario en respuesta a la situación en evolución, seguimos evaluando situaciones de seguridad, ajustando nuestros planes operativos y desplegando recursos para maximizar los esfuerzos de aplicación de la ley contra aquellos no ciudadanos que no usan vías o procesos legales, como programar una cita a través de CBP One, y aquellos sin base legal para permanecer en Estados Unidos”, dijeron los líderes de esta agencia, por medio de un comunicado.