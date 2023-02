Buscan rescatar a los llamados 'niños topo' que viven entre la basura en Tijuana

Tijuana, BC.- En los límites de Tijuana, rumbo a Tecate se localiza una zona donde pocos entran, está más allá de El Niño, pasando las Ladrilleras y el Rancho Tres Piedras, a la espalda de Loma Bonita.

Ahí se pueden ver alrededor de 30 puercos de engorda y unos cuantos chivos comiendo basura, una nube de humo y mal olor se impregna en la ropa.

Se trata de al menos tres basureros clandestinos, alrededor de casas sin terminar y en medio de la basura casas construidas de madera, tela y cartón.

Los testimonios de los menores

"Nosotros antes vivíamos acá abajo en la basura y mi papá murió de una enfermedad por tanto humo, y nos fuimos más lejos, vivo con mi mamá y padrastro. Mi papá trabajaba juntando basura", compartió una menor de nueve años, vestida de rojo y con pelo corto.

"Mi mamá antes usaba drogas y mi papá también. Vivíamos ahí abajo y llegó mucha gente y nos querían matar, entonces tuvimos que salir de aquí. Mi mamá se internó y me fui a vivir con mi hermana, ahora mi mama tiene 5 años limpia, y como yo antes estaba más chica yo veía todo bien, pero ahora me doy cuenta de que no es así, a veces llegaban policías, había balazos, se agarraban a pelear, mi casa era de maderitas entre la basura", narró una adolescente de cabello largo, castaño y piel blanca.

"Mi papá ahorita está entre las drogas y mi mamá también, me gustaría que cambiaran, mis papás se la pasan peleando. Me gusta venir a la iglesia porque nos enseñan mucho y nos dan de comer, yo ahorita no estudio, tengo 11 años, mi papá se dedica a vender droga aquí en la colonia, no tenemos casa, están esperando a que unos americanos nos construyan la casa", contó un pequeño de apenas siete años, con solo una camiseta y pantalón sucio.

Aspecto del lugar donde viven los llamado "Niños topo"

La iglesia

Esa es la voz de la inocencia, de niños que viven o vivieron entre la basura, humo y violencia. El pastor David Chávez Rosales junto a su esposa, Evangelina Rivera buscan poder salvarlos y ayudarlos a salir adelante, ellos tienen desde hace seis años una iglesia en el lugar llamada Pesca Milagrosa.

"A los dos años y medio teníamos construido aquí la iglesia y poco a poco venía gente. A los tres años decidimos trabajar con los niños, miramos la necesidad, no saben leer, vienen de familias disfuncionales, problemas de drogadicción, alcoholismo. Quisimos trabajar con los niños para enseñarles, un joven de la congregación comenzó a ayudarles a leer, y poco a poco fueron llegando más niños, tenemos tres años ayudando a niños y hay alrededor de 80 que vienen a aprender los sábados y cuando hacemos eventos donde grupos nos traen apoyo, comida, regalos, hay una respuesta de hasta 300 niños que vienen", explicó David.

Les brindan apoyo en la iglesia Pesca Milagrosa.

"El propósito de este lugar es que los niños conozcan de Dios, ya lo demás es complemento para ellos, y que sus corazones sean cambiados y transformados con amor. Hemos visto transformación en niños que eran rebeldes y hoy se comportan, quieren superarse, estudiar, no se quedan con el ejemplo de donde viven", dijo Evangelina.

El apoyo espiritual

Para ellos es preocupante la situación y exponen que en los seis años que tienen con la iglesia se dan cuenta del tipo de vida de las personas y el peligro que corren, aunque señalan que nunca han sufrido de amenazas por su labor, sabe que si no se meten con la “maña”, no les pasará nada, y aclaran que su único objetivo es esparcir la palabra de Dios.

"Es preocupante para nosotros como iglesia el estilo de vida, el entorno en el que viven, nos preocupa y creo que el gobierno debería tomar cartas en el asunto respecto a esto porque sí es dañino para la salud tanto para los niños y para las personas de la tercera edad, es algo preocupante, nos gustaría que esto se arreglara y que cambiara todo en torno al comportamiento. Nosotros tenemos un labor como iglesia, hacemos nuestro trabajo de trabajar con lo espiritual y nos preocupa la educación de los niños", comentó el pastor.

"Hemos visto en seis años unas tres veces únicamente a soldados y policías venir, muy esporádicamente, a la larga, es preocupante la seguridad de todos aquí", señaló.

Fotos: Jaziel Acevedo

Activismo en el lugar

Alfredo Valdez, es uno de los activistas cristianos que busca llevar apoyo a la comunidad, contó que cuando llegó quedó impactado ante la situación que viven.

"Este es un basurero, aquí la gente que tiene camiones privados viene y tira la basura, tiene muchos años aquí. Por lo regular todos los días así está, con una nube de humo. Lo impactante del proyecto de Niños Topo, es que viven entre toda la basura y el humo", explicó Alfredo Valdez, director de Proyectos de Vida Lara.

"Hay cuevas donde los niños habitan, viven, con sus padres que viven en el basurero. Por esa razón nosotros les traemos ayuda, para que de perdida una vez coman algo saludable, no estén nada más agarrando cosas de la basura, porque aquí la gente pepena todo lo que hay y de esto vive, la gente que vive en el basurero vive de la basura", señaló.

Proyecto de Vida Lara

Gloria Lara, fundadora de la asociación sin fines de lucro

a, activista que después de pasar por cáncer decidió que si sobrevivía iba a ayudar a los menos favorecidos. Tiene 14 años apoyando distintas causas y ahora busca visibilizar la problemática que viven los niños y niñas de la zona.

“El proyecto Niños Topo, surgió porque los niños viven entre la tierra, entre rocas. Según contaron hay alrededor de 40 niños viviendo en esas condiciones y ninguno estudia”, manifestó Gloria.

Resaltaron que buscan apoyo de las autoridades para poner un alto a la quema de basura y violencia que se vive en la zona.

Los activistas buscan ayudar a estos niños con material de lectura, útiles escolares, ropa, calzado, comida y juguetes, para quien desee apoyarlos o visitar el lugar.

Para apoyar:

Teléfono: 664 116 22 07

Facebook: Las Pícaras Travesuras De Gloria

Facebook: Proyectos de vida Lara

Ubicación: https://www.google.com/maps/place/32%C2%B029'53.5%22N+116%C2%B047'23.4%22W/@32.4979075,-116.7955242,16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x72e4be8d6a02d2d3!8m2!3d32.4981995!4d-116.7898331?hl=es

*Para llegar se puede guiar como si se dirigiera rumbo a El Niño o las vías Ejido Ojo de Agua, la colonia no tiene nombre, se encuentra frente a Loma Bonita y Rancho Tres Piedras, en el basurero clandestino.