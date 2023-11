Va ayuntamiento por más camiones de basura en 2024

Para el 2024 el ayuntamiento buscará arrendar más camiones de basura debido a que recibirá 50 fraccionamientos, esto generará nuevas rutas de atención para la recolección de residuos domésticos. La Dirección de Servicios Públicos Municipales (DSPM) para el Presupuesto 2024 solicitó una ampliación presupuestal del 106 millones de pesos, recurso que servirá para el arrendamiento. Luis Jaime Brambila Álvarez, titular de la DSPM, informó que la entrega de 50 nuevos fraccionamientos durante las próximas semanas generará nuevas rutas y para poder dar el servicio necesitan más camiones recolectores. “Vamos al Congreso del Estado a defender nuestro presupuesto 2024, ahí estamos solicitando una ampliación como Servicios Públicos para lo que es la renta de equipo para la recolección”, declaró. Detalló que estiman necesitarán 30 camiones de basura y de transferencia para cumplir con la demanda. EL PERSONAL WWW.ELIMPARCIAL.COM/TIJUANA Al ser cuestionado sobre la necesidad de mayor personal, respondió que actualmente se encuentran revisando cuáles serían las rutas para ver si se puede atender con el número de trabajadores que actualmente cuentan. “Se viene este gran reto para nosotros como dirección, nos estamos preparando para afrontarlo como la ciudadanía se merece”, agregó. Recordó que muchas veces los desarrolladores por alguna razón no concluyen con la entrega de fraccionamientos, afectando a los ciudadanos que ahí viven, quienes demandan los servicios porque cumplieron con el pago de su casa y estar al corriente con su hipoteca. “A nosotros como ayuntamiento se nos convierte un problema porque son fraccionamientos que por no estar recibidos nosotros hacer una inversión se considera que es particular entonces la misma normatividad nos prohíbe”, expresó. La DSPM atiende 775 colonias de las poco más de 900 que hay en Tijuana, en donde no realizan recolección es porque son fraccionamientos irregulares o de difícil acceso, informó el funcionario. | Archivo