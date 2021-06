Buscan con el voto un cambio para la comunidad LGBT en Tijuana

Tijuana, BC.- Con la esperanza de encontrar el cambio que la comunidad LGBT necesita en la sociedad, Eduardo Rodríguez acudió a emitir su voto esta mañana.

“Si bien todos los partidos son lo mismo creo, que si nosotros no ponemos nuestro granito de arena para cambiar nuestro Estado, las cosas nunca van a cambiar, en cuanto a derechos humanos no hay apoyo para la comunidad y no sucede porque no salimos a votar y por eso es muy importante ejercer el derecho”, sostuvo Rodriguez.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

El joven llegó a la casilla 1247 ubicada en la escuela Primaria Cristóbal Colón de Playas de Tijuana que pertenece al distrito XI, ahí resaltó haber estado una semana atrás invitando a sus amigos y familias a apoyarlos en esta contienda para lograr mejores resultados.

Creo que nosotros siempre nos hemos mantenido al margen de la política y los partidos, pero estamos rezagados como con lo que sigue pasando en los matrimonios y adopción es, por ello es importante venir a votar”, recalcó.

Dijo que la comunidad LGTB puede ser ese parte aguas que se necesita para tener mayor visibilidad, por lo que reiteró salir a votar y no quedarse de brazos cruzados.