Buscan fundación binacional Duchenne

Tijuana BC.- buscarán abrir una fundación binacional para poder colaborar con Duchenne Tijuana con las familias de Baja California y San Diego.

Debido a la necesidad de que las donaciones no son constantes, están por abrir una fundación binacional donde de esta manera podrán recibir donativos económicos para la familias de San Diego y Baja California.

Azucena López, miembro de la fundación, comentó que que queda pendiente continúar el proceso legal y una vez que concluya se abrirá una página para que las personas tengan el acceso a poder donar.

López comentó que tuvieron su primera junta el pasado 6 de noviembre con las personas con las que buscan la colaboración en la toma de decisiones.

Indicó que la asociación es un apoyo para las familias de Baja California que tienen la misma condición de hijos con distrofia muscular de Duchenne.

Es una enfermedad progresiva que no tiene cura y lo que brindamos es apoyo a las familias y tratar de darles la calidad de vida, (la ayuda) es través de grupos de apoyo por Zoom cada mes donde invitamos no solo a las familias de Baja California si no a las familias que lo necesiten"