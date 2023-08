Busca oficialía mayor dar predio para crear un Centro de Reciclaje en Tijuana

Tijuana, B.C.- La oficialía mayor está trabajando en proporcionar un predio viable para otorgar en comodato a Nación Verde un Centro de Reciclaje en Tijuana.

"Más o menos el 40% de los residuos en Tijuana son Madera", explicó Octavio López, director de Nación Verde este miércoles durante un evento de "Sembrando Vida en Villa del Prado", delegación Sánchez Taboada.

El Oficial Mayor, Marcelo de Jesús Machain Servín compartió que este proyecto consiste en un Centro de Reciclaje donde se producirá material triturado.

El espacio estará ubicado en bulevar Lázaro Cárdenas con esquina vial en corporación de blvd insurgentes y Vía Rápida, su superficie será de 8653.53 metros.

Tenemos la donación de un predio para Nación Verde, una asociación civil que tuvo a bien auxiliarnos con la orientación porque no somos agrónomos especializados y no se trataba de sembrar por sembrar (árboles) si no educar a la gente porque es importante sembrar y cuidar los árboles”, afirmó la alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero Ramírez.