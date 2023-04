Busca a su hijo desaparecido desde 2019 en Tijuana

Tijuana, BC.- Trifonia Salas busca a su hijo Octavio Alcaraz Salas, quien desapareció en el 2019 en la colonia Sánchez Taboada. Ella tiene 62 años y con pala en mano busca entre la tierra.

Mujer busca a su hijo desaparecido en Tijuana

"Yo les pido que se fijen que ya soy una persona mayor de edad, ya tengo 62 años, ya es para que yo esté en mi casa. Yo le pido a las personas que si saben dónde está mi hijo, favor que me lo hagan saber, en la página de Todos Somos Erick Carrillo viene un teléfono a donde comunicarse; yo no busco culpables, lo único que quiero es encontrarlo", dijo entre lágrimas.

Mencionó que ante la falta de resultados y respuesta por parte de las autoridades, se unió al colectivo Todos Somos Erick Carrillo, donde la enseñaron a buscar.

Trifonia Salas busca con sus propias manos.

"Las autoridades hasta el momento no me dicen nada, no se ha encontrado nada y yo me uní a Eddy Carrillo el año pasado en abril", recordó.

Aprendizaje sobre protocolos de búsqueda

Compartió que no solo es unirse, pues le han enseñado protocolos de búsqueda.

"A mí me han ayudado mucho, en las búsquedas, me han ayudado a buscar en la colonia, a pegar volantes, fotografías de mi hijo, pero hasta ahora no se sabe nada", señaló.

La mujer se unió al colectivo Todos Somos Erick Carrillo.

Octavio Alcaraz Salas tiene 30 años, tiene piel blanca, ojos azules y complexión delgada, como señas particulares tiene un diente frontal quebrado a la mitad.

"Nos prepara Eddy, nos dice que agarremos la pala y nos viene y nos enseña como usar todo, o sea son varios pasos que nos enseña antes de buscar, a desinfectarnos, cubrebocas, usar guantes y siempre nos prepara y ayuda", explicó.

El hijo de Trifonia Salas desapareció en 2019.

Para apoyar

Cualquier información sobre el paradero de Octavio Alcaraz Salas, favor de comunicarse al colectivo.

Teléfono: 664 118 25 21

Facebook: Colectivo Todos Somos Erick Carrillo

*Las denuncias son anónimas.