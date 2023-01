Bomberos de Tijuana continúan trabajando en incendio de fábricas en Mesa de Otay

Tijuana, BC.- Por más de 53 horas, elementos de la Dirección de Bomberos de Tijuana, continúan trabajando en la zona industrial de la Mesa de Otay, donde el sábado pasado se registró un incendio de grandes dimensiones.

Las labores que los bomberos realizan están enfocadas, luego de controlar el fuego, en el corte de lámina y metal para cubrir los puntos que aún están prendidos, para evitar la propagación a los inmuebles aledaños.

La alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez agradeció el trabajo y esfuerzo de los elementos operativos de la dirección de Bomberos, ya que todos han estado trabajando en el control y la mitigación de las llamas, debido a los cortos periodos de descanso, considerando que hace más de 15 a 20 años que no se registraba un incendio de tal magnitud en la ciudad.

Reconocen labor de Bomberos

De igual forma, reconoció la labor de agentes de la Policía Municipal y elementos de Protección Civil por la tarea realizada en coordinación con bomberos de la ciudad, así como por la lucha, entrega, servicio y protección a las y los tijuanenses las 24 horas del día, los 365 días del año.

Por su parte, el director de Bomberos de Tijuana, Rafael Carrillo Venegas, agradeció a los tijuanenses por estar pendientes y apoyar a los elementos de la corporación con alimentos y agua potable, en agradecimiento a su heroica labor.

“Todos han estado trabajando en este incendio, cabe señalar que ellos han trabajado más de lo normal, son trabajos pesados, son trabajos donde no pueden dormir, no pueden descansar, pero afortunadamente no tenemos lesionados, y quiero resaltar que las tres escaleras que nos entregó el año pasado alcaldesa, nos ayudaron de mucho para el control de este incendio, lo que significa que la inversión valió la pena”, indicó el director de Bomberos de Tijuana.

Las empresas dañadas

Carrillo Venegas, señaló que se trata de siete empresas siniestradas de distintos giros comerciales, y debido a que existen combustibles y otros materiales peligrosos en la zona, además de puntos que aún no se han sofocado en su totalidad, el riesgo continúa, por lo que estiman que los trabajos continuarán durante los próximos tres o cuatro días, además de que habrá que esperar que concluyan las investigaciones para conocer las causas que originaron el siniestro.

El Ayuntamiento exhorta a los ciudadanos que viven o circulan por la zona extremar precauciones por los trabajos que se realizan, además de utilizar cubrebocas debido a que el aire se encuentra contaminado por el combustible incendiado y residuos generados por el incidente.