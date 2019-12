Bomberos de BC, unidos contra el fuego

En octubre pasado los bomberos de los cinco municipios de Baja California se vieron exigidos al máximo por una contingencia que de acuerdo a sus propios recuerdos nunca antes se había presentado, al menos no en tal magnitud.

En menos de dos semanas los bomberos de Tijuana, Rosarito, Tecate, Ensenada y Mexicali se vieron obligados a atender reportes de incendios que se multiplicaban al correr las horas.

La condición Santa Ana, propia de la temporada, impedía a los "tragahumo" controlar a tiempo los siniestros registrados en su mayoría en la periferia de los municipios.

"Fueron once días en donde la Dirección de Bomberos de Tijuana atendió más de mil 200 servicios, esto sin contar los apoyos que dimos a Rosarito, Tecate, y Ensenada", recuerda José Luis Jiménez González, encargado de despacho de la dependencia.

En 26 años de servicio como bombero, nunca antes había atestiguado una situación en la que de manera simultánea los cuatro municipios reportaran emergencias mayores.

"Aun así con la emergencia y la operatividad normal", asegura sin ocultar su orgullo, "(a Tijuana) no nos sobrepasó la contingencia y pudimos dar apoyo a los otros tres municipios".

Elementos del cuerpo de Bomberos de Playas de Rosarito.

Un escenario recurrente

Para las otras direcciones de Bomberos la situación fue diferente, pues se vieron rebasados en sus capacidades para atender el número y la magnitud de los incendios.

En el Quinto Municipio se encontraban trabajando apenas en un programa preventivo de incendios de pastizales cuando se suscitaron los fuertes vientos de Santa Ana, reconoce Omar Ortiz Rubalcaba, director de bomberos y salvavidas de Playas de Rosarito.

"Nos dimos cuenta de muchas cosas, primeramente que no estamos preparados, ni tenemos las herramienta para combatir incendios de la magnitud que se presentaron", expone.

En Ensenada, el Municipio más extenso del Estado, la situación fue similar, las fuertes ráfagas de viento multiplicaban la cantidad y la extensión de los fuegos.

"Los incendios que a nosotros nos rebasaron fueron en Las Peñitas, en el Cañón de Doña Petra, ahí perdimos a dos personas, uno de 29 y uno de 15 años", lamenta Mauricio Javier González Navarro, director de Bomberos Ensenada.

El jefe reconoce que la contingencia los tomó por sorpresa y sin preparación, pero que le permitió atestiguar un hecho que nunca antes había vivido como bombero.

"En Ensenada vimos algo que no pasaba hace quince años", asegura emocionado, "los bomberos que estaban francos se unieron a esta batalla".

Los demás municipios reportan situaciones similares en donde los bomberos retirados, pensionados o quienes se encontraban de descanso o en su periodo de vacaciones no dudaron en regresar a las estaciones a ponerse el uniforme, tomar sus herramientas y sumarse a las cuadrillas de trabajo para hacer frente a los incendios.

De igual manera lo hicieron los bomberos voluntarios, incluso algunos que por años habían dejado de prestar sus servicios en los distintos municipios, pero que ante la magnitud de los hechos regresaron para ofrecer su trabajo.

Aunque en Mexicali las emergencias no alcanzaron los niveles de los demás municipios, en la capital del Estado las atenciones se centraron en un gigantesco incendio de más de 3 mil llantas que amenazaba con extenderse, además de algunos árboles, postes y espectaculares caídos.

Sin embargo, la relativa calma que vivieron en comparación con sus homólogos, permitió a Bomberos de Mexicali dar apoyo a otros municipios con personal y maquinaria, expuso Rubén Osuna Beltrán, director de la corporación.

Las lecciones de 2019

Si bien es cierto que la condición Santa Ana se presenta cada año, también es verdad que cada año se tiene un défici y una necesidad de personal y equipamiento, asegura López Sandoval.

"Y si a esto le agregamos que a escasos dos meses de empezar a gestionar algo que esta abandonado desde hace muchos años, pues resultaba complicadísimo para nosotros que llegamos a tener tres estaciones cerradas", lamenta.

Se deben homologar todos los departamentos de Bomberos en la capacitación y el apoyo que se puede otorgar entre los diferentes municipios, apunta González Navarro.

"Hay quien nos dice 'qué bueno (que las autoridades se dieron cuenta) porque los van a equipar', pero pues no, 'qué malo porque tenemos que estar equipados antes, no después de la emergencia'", lamenta.

La parte más afectada es siempre la comunidad más vulnerable, expone el jefe de Bomberos de Playas de Rosarito.

"Me deja como experiencia que tenemos que comprometernos más y reafirmar el tema de la prevención para acercarnos a cada colonia y hablarles de los riesgos y de cómo prevenirlos", apunta.

Uno de los factores de riesgo, coinciden los encargados de las direcciones de Bomberos en los municipios, son las viviendas ubicadas en las llamadas interzonas.

Se trata, explican, de las áreas que anteriormente se encontraban despobladas, principalmente en la periferia de los municipios, y en las que ahora se han multiplicado las viviendas, muchas de ellas en condiciones irregulares.

En Tijuana, ejemplifica el jefe Jiménez, hace 5 o 6 años a lo largo del Bulevar 2000 no había muchos fraccionamientos y hoy en día, solo en el Natura existen alrededor de 200 mil viviendas.

"Antes era puro cerro, que tú dejabas que se quemara porque no había ningún peligro y hoy están urbanizadas; antes llegabas a supervisar hacia dónde corría la lumbre y en qué la ibas a cortar, pero ahora no, tienes que salir a hacerle frente para que las viviendas no salgan afectadas", explica.

Lo rescatable

Las emergencias registradas y el destacado papel que los bomberos de los ayuntamientos tuvieron en el combate a los fuertes incendios de octubre pasado los han vuelto más visibles para la ciudadanía que, aseguran, no cesa de felicitarlos, pero sobre todo con las autoridades que han vuelto los ojos hacia sus necesidades.

Por primera vez está cambiando la cuestión de las emergencias, hoy en día ya los servicios de emergencia están por encima de la política y no al revés, como era algo que sucedía, reconocen.

Prácticamente en los cinco municipios la Dirección de Bomberos reporta un incremento importante en el presupuesto asignado para el próximo año.

"Antes ese recurso se iba en cuestión de imagen, comunicación social o desarrollo social y hoy en día las prioridades de los alcaldes ya las tienen bien claras: Bomberos, Protección Civil y Seguridad Pública", menciona José Luis Jiménez González.

Hace mucho tiempo que no se presentaba un situación como la actual en la que los departamentos de Bomberos de los cinco municipios están dirigidos por elementos de carrera y no "por alguien de fuera".

"Todos somos bomberos, todos sabemos lo que es estar en una estación, sabemos lo que es salir a trabajar con las uñas", expone Genaro López Sandoval, de Tecate.