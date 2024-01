Barbero adaptó su bicicleta para ofrecer sus servicios en sobrerruedas

Tijuana, B.C.- Con un triciclo armable Alejando Salas, recorre los sobrerruedas para ofrecer sus servicios de barbería.

Alejando de contó que hace unos años fue deportado de Estados Unidos, por lo que busco una forma de generar ingresos y comenzó a trabajar en una barbería, pero tiempo después quiso emprender.

Fue por necesidad que me llamó la atención y me ayudó mi esposa, mi suegra y mi mamá y yo creo que cuando te ofrecen la oportunidad no la debes dejar ir. Yo recordaba que cuando estaba chico yo miraba a los señores cortando el pelo en sus bicicletas y un día estaba mirando como lo podía hacer yo, mi mamá me regaló el triciclo, entonces en casa yo tenía piezas y un asiento, así que un día solo comencé a armar todo y así quedó”, explicó Alejando Salas mientras mostraba como arma y desarma su bicicleta.