Backyard Ultra: The Last One Won, una carrera que te lleva al límite

Tijuana BC.- La prueba es que la edición 2024 de Backyard Ultra: The Last One Won ha ganado la distinción Silver Ticket, lo que permitirá al ganador del evento clasificarse al equipo mexicano.

La competencia, que es organizada por el promotor Sergio Silva, se realizará el 27 de abril en Hacienda Santa Verónica, en Tecate.

Es una carrera demandante en un circuito de 6.7 kilómetros, donde cada corredor tendrá menos de una hora para completarlo. Entre más rápido lo termine, tendrá más tiempo de descanso.

El último de pie

Si un corredor lo completa en 40 minutos, tendrá 20 de descanso, antes de volver a iniciar el recorrido; el último que quede de pie, es el ganador.

El competidor que no salga a la hora es eliminado.

“De lo bien que hemos hecho el trabajo en la Baja, se nos otorgó el Silver Ticket lo cual significa, lo que nos da esta etiqueta, es que te da el pase al equipo mexicano”, dijo Silva sobre el evento.

Sólo tres carreras en México tienen la etiqueta plata.

“El evento no tiene fin, gana la última persona que quede pie, se inicia el sábado a las 10 de la mañana”.

Una vez conformado el equipo mexicano se inicia la eliminatoria rumbo a la etapa final en Estados Unidos en 2025.

“El evento reta a tu cuerpo al máximo, lo hacemos abierto al público para romper sus propios límites”.

Entre algunos bajacalifornianos a seguir son Jonathan Cuesta, Carlos ‘El Fantasma’ González, así como Raquel Lara.

La bolsa para el ganador es de 20 mil pesos.

De otro planeta

Leonides Rodríguez tiene el récord mexicano con 75 vueltas, equivalente a 75 horas corriendo, la marca mundial está en poder de Harvey Louis de 108 vueltas, 108 horas corriendo, equivalente a poco más de cinco días.