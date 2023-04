Ayuntamiento incrementará vigilancia en bares para evitar hechos violentos

Tijuana BC.- El Ayuntamiento de Tijuana incrementará los rondines y reforzará el programa “Si bebes no manejes” en los bares de la ciudad a partir de este fin de semana para evitar hechos violentos.

Nosotros tenemos un programa muy constante que se llama “Si bebes no manejes”, y estamos constantemente en los bares haciendo rondines, pero nos vamos a dedicar a partir de este fin de semana a hacerlos más profundos para evitar que nos pase lo que está sucediendo en Mexicali”

Sentenció la Presidente Municipal, Montserrat Caballero Ramírez.

Este operativo lo realizará la Policía Municipal, donde hará revisiones en las oficinas de estos establecimientos y verificar que no haya armas, explicó, además de comprobar, que no haya menores de edad, y que el lugar cuente con los permisos necesarios para que pueda operar.

Podrían clausurar

Afirmó que en caso de encontrar irregularidades en los sitios, una vez que se hagan estas inspecciones, podrían clausurar los puntos.

“Podríamos considerar (la reducción de los horarios), todavía no es un hecho porque realmente no se sabe en qué hora los maleantes deciden atacar, no creo que los maleantes digan “ay, que mal, después de las dos de la mañana ya no desaparecemos personas”, eso realmente no creemos que sea una solución de fondo, pero lo consideramos”, dijo.

Caballero Ramírez, manifestó que los hechos violentos en Mexicali, podría desatar una ola de violencia en Baja California.

“Somos un estado completo, seguramente algunos maleantes van a querer venir a Tijuana, ya habíamos disminuido la inseguridad, estamos en el quinto lugar, no en primero, y el hecho de las Oficinas de Gobierno (Registro Público de la Propiedad) es un hecho sumamente misterioso, de cuando a acá los maleantes asaltan oficinas de gobierno, a mí me parecería que fue para desvirtuar lo que está pasando en Mexicali”, indicó.