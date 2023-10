Llaman a unirse al programa Quiere tu mente

Tijuana, B.C.- Con el compromiso de atender la salud mental de los jóvenes y como parte de las acciones prioritarias del gobierno de la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez, la Secretaría de Bienestar, a través del Instituto Municipal de la Juventud (Imujv), ha reforzado el programa “Quiere tu mente” e invitó a organismos de la sociedad civil, instituciones de salud y académicas a formar parte del mismo, multiplicando así el número de beneficiados.

En el videopodcast Tijuana Transparente, la titular del XXIV Ayuntamiento aseguró que la salud mental de las juventudes es un problema que incrementó posterior a la pandemia de COVID-19, trayendo consigo mayores índices en deserción escolar, vinculación con la delincuencia, adicciones e incluso el suicidio.

Es por ello que instruyó implementar políticas públicas, programas y acciones que atiendan esta situación; uno de estos programas es “Quiere tu mente”, mismo que arrancó en agosto pasado, como parte de las actividades emblemáticas del “Mes de la Juventud”.

El programa “Quiere tu mente” nace de ver que muchos jóvenes no tienen la confianza de acudir con un psicólogo porque se ha estigmatizado el asistir a terapia; por eso nuestro slogan dice “está bien no estar bien” ya que a veces los padres de familia no comprenden a sus hijos para apoyarlos con este tema”, refirió el director del IMJUV, Juan Carlos Rosas Landeros.