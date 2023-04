Ayuntamiento de Tijuana atiende más de 300 intentos de suicidios: UMAS

Tijuana BC.- El Ayuntamiento de Tijuana ha atendido 336 intentos de suicidio y 48 consumados en lo que va de la actual administración, indicó coordinadora de la Unidad Municipal de Apoyo Social (UMAS) de la Secretaría de Bienestar.

Bibiana Jiménez Ramírez señaló que esta acción es más usual entre las edades de 20 a 30 años, y tomando en cuenta 19 casos de intentos de suicidio, hay un intento de un menor de edad.

Declaró que las acciones de intento son más comunes en las mujeres, mientras que en la realización del acto en su totalidad, son más hombres.

Depresión, ansiedad, muchos de ellos no tienen atención psicológica, ya sea que se presenta una situación de crisis, como lo es alguna alteración, algún momento difícil como la pérdida de un ser querido, es cuando se desatan estas emociones”

Mencionó.

Sin diagnóstico

Cuando realizan alguna intervención ante este tipo de acciones de los usuarios, manifestó que se encuentran con personas que no están diagnosticadas con estos trastornos, por lo cual es necesario llevar a cabo una valoración psiquiátrica.

“Mucha gente oye “psiquiatra” y dicen que no están locos, entonces les explicamos de alguna manera, en la labor de convencimiento, que ocupan la atención psicológica, y si el psicólogo cree conveniente una valoración psiquiátrica, simplemente es acudir, hacer las pruebas y si no la necesitan, solo es acudir a la atención psicológica, y si lo requieren, pues tomar algún medicamento”, explicó.

Jiménez Ramírez añadió que en el caso de los más jóvenes, es importante que las escuelas estén pendientes de las actitudes de los menores, y que los maestros tengan conocimiento de los primeros auxilios psicológicos para poder hacer la contención en lo que llegan los especialistas.

Necesitan atención

Enfatizó que los maestros y directivos de los planteles tienen que estar atentos a situaciones que realice el menor, siendo puntos rojos el que baje de calificación, el aislamiento y que tengan actitudes violentas o agresivas hacia sus compañeros.

“Si el joven llega a expresar “no valgo nada”, “no me siento bien”, “siento que no encajo en este mundo”, “me siento diferente”, “la vida estaría mejor sin mí”, son algunas de las frases donde el joven te está diciendo que necesita ayuda. Si ustedes como docentes, como directivos de las escuelas llegan a escuchar, esto es para que inmediatamente se active la unidad, ya sea al 911 o al 075”, dijo.