Ayudarán asociaciones civiles a mil 500 con comida

Tijuana, B.C.- Mil 500 migrantes de albergues, así como abuelitos y personas en condición de extrema pobreza, serán beneficiados todos los días con comidas regaladas por las asociaciones civiles (ACs) Tijuana Sin hambre y This Is About Humanity.

Marú Riqué y Yolanda Walther-Meade, representantes de estas ACs, respectivamente, dijeron que esto será posible gracias a que en el año 2024 comprarán un camión refrigerador para trasladar alimentos del municipio de Ensenada a Tijuana.

Riqué aseguró que esta unidad costará 50 mil dólares, obtenidos en un evento filantrópico al cual asistieron los artistas Jaime Camil, Diego Boneta, Eva Longoria, entre otros.

Navidad

Expresó que este tipo de actividades permiten a las organizaciones también repartir 3 mil 100 alimentos al día de lunes a viernes en Tijuana en los 32 albergues migrantes, escuelas y asilos.

Por su parte, Walther-Meade destacó que este servicio de alimentación es posible también a los donativos de las universidades, empresas y sociedad civil de México y Estados Unidos.

Adelantó que el 21 de diciembre en la colonia Urbi Villas del Prado festejarán la Navidad con 500 niñas y niños, a quienes regalarán show de payasos, música y juegos.