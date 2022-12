Avanzó en 2022 el desarrollo económico

Tijuana BC.- Políticas públicas que promuevan el desarrollo económico y mejoren las condiciones de inseguridad que se vive en la ciudad son algunas de las expectativas que señalan líderes empresariales de la región para el 2023.

Otro tema que habrá de analizarse una vez entre en vigor su vigencia será el incremento al salario mínimo de 20%, para valorar el impacto que podrá tener en las empresas, señalan.

Francisco Rubio Rangel, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE); Roberto Lyle Fritch, presidente del Consejo de Desarrollo de Tijuana (CDT); Roberto Rosas Jiménez, presidente de Coparmex Tijuana y Pedro Montejo Peterson, presidente de Index Zona Costa BC, analizaron la realidad actual de la ciudad.

Califican tema económico

En un ejercicio para evaluar el 2022, los representantes de las distintas cámaras y organismos sociales, calificaron de forma positiva el tema económico al considerar que se registraron avances a lo largo del año.

Reconocieron además que en inseguridad e insfraestructura fueron áreas que quedaron por desarrollrse en este 2022.

Francisco Rubio Rangel, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE)

Lo positivo:

El regresar a las mesas donde estábamos anteriormente, trabajando en mejorar las políticas públicas, sobre todo en desarrollo urbano. En lo económico, fue bueno. Licencias de operación y demás cuestiones, hemos trabajado con diferentes comisiones para eliminar la burocracia, que generalmente representa una fuga de dinero.

En papel muchos de los proyectos que se van a realizar, esperemos que se estén ejecutando. En lo industrial tuvimos muchas ampliaciones, más que nada por expansiones, es positivo porque se siguieron creando empleos en Tijuana.



Lo negativo:

Seguimos con la inseguridad, es un tema complicado. La falta de coordinación entre los tres niveles de gobierno en diversos aspectos sigue siendo algo negativo que se ha manifestado desde administraciones pasadas, y esta no es la excepción.

Estuvo pésimo también lo del impuesto sobre la nómina. No han presentado un plan de seguimiento para el recurso. Se fueron a la fácil, diciendo que no afectará a la gente, cuando sí les va a afectar. Les insistimos otras alternativas para generar recursos, pero está claro que no lo tomaron en consideración.



Expectativas:

A nivel local es ser creativos, siempre en el marco de la ley, para promover inversiones. Resolver el tema de distribución de recursos hídricos y energéticos, así como poder ver un plan de seguridad que favorezca a todos y que el panorama sea mejor.

Si lo vemos desde el ámbito federal, todo lo quieren mandar para el sureste del país. Acá lo que decimos es que si no nos mandaran lana se hagan a un lado, que la iniciativa privada pueda desarrollar la infraestructura que haga falta.

Roberto Lyle Fritch, presidente del Consejo de Desarrollo de Tijuana (CDT).

Lo positivo:

Los constantes anuncios de obras y proyectos en infraestructura para la ciudad siempre serán bien recibidos.

Destacar además el empuje que se le está dando a la construcción de parques y espacios recreativos para la ciudadanía, así como programas para alejar a los jóvenes de la delincuencia.



Lo negativo:

La inseguridad sigue siendo un aspecto que nos complica a todos, si bien es cierto considero que la imagen de Tijuana en cuanto a delincuencia no es tan alarmante o grave como lo quieren vender hacía otros lados del mundo, sigue siendo un punto que se debe mejorar para garantizar las mejores condiciones posibles.



Expectativas:

Generar incentivos para facilitar la movilidad de las personas en los principales puntos de la ciudad me parece que es el pendiente más grande que se tiene.

Con el paso del tiempo se ha vuelto un dolor de cabeza para quienes requieren transporte público o tienen su vehículo propio el tener que estar atorados en largas filas y embotellamientos.

Roberto Rosas Jiménez, presidente de Coparmex Tijuana.

Lo positivo:

Hemos escuchado mucho las giras que se han realizado para traer inversión a Tijuana y Baja California. Que se esté promoviendo esa entrada de capital es positivo porque de alguna manera nos beneficia a todos, crea empleos mejor pagados y dignos, así como que abre ventanas de oportunidad a los jóvenes.



Lo negativo:

Dos de los grandes problemas que aquejan a la ciudad y que la han venido aquejando desde hace años son la falta de infraestructura y la inseguridad.

Con la dinámica que tiene Tijuana no se puede entender que se estén implementado plan y estrategias contundentes para resolver dichas problemáticas.

La reforma electoral es algo que también es negativo para todo el país, es inaceptable que se pretenda debilitar al Instituto Nacional Electoral (INE), además ni siquiera fue algo consensuado con la sociedad y definitivamente es algo negativo.



Expectativas:

Trazar estrategias claras y contundentes para combatir la inseguridad y los índices delictivos que se siguen manifestando en Tijuana.

Esperamos que la falta de coordinación deje de ser un tema recurrente y que podamos ver un plan que abata a uno de los inhibidores más grandes que tenemos como sector empresarial y sociedad en general.

Pedro Montejo Peterson, presidente de Index Zona Costa BC.

Lo positivo:

A nivel estatal y municipal fuimos la primera entidad en reabrir empresas esenciales y no esenciales para mantener la economía, ahí nos dimos cuenta del valor que tenemos como industria.

La generación del “nearshoring” presenta para todos un sinfín de oportunidades como nunca antes habíamos tenido, ni siquiera cuando se firmó el TLCAN, oportunidades reales de crecimiento a gran escala.



Lo negativo:

Teniendo la mejor oportunidad, no se ha invertido realmente en la infraestructura para atraer a empresas, mantenemos niveles muy bajos cuando llegan las empresas, pues básicamente están esperando la oportunidad.

Consideramos que no se han valorado los empleos que hemos generado como industria, al día de hoy tenemos los mejores salarios y beneficios en el país. Es muy importante que nos tomen en cuenta y que nos dejen formar parte de ese crecimiento.

De parar los incentivos para las inversiones que están localmente y las que están por llegar, eso va a detener por completo el crecimiento y posiblemente empecemos a ver algunas fugas de capitales.



Expectativas:

Nos espera definitivamente un tema importantísimo, con no solamente el aumento del salario mínimo, las tasas impuestas a nivel estatal, las nuevas cuotas del Seguro Social, todo esto va a generar definitivamente nuevos retos para poder mantener la competitividad.

Hay muchas empresas que aún con todas estas situaciones están esperando llegar a Baja California y ahorita lo más importante, lo más importante es la inversión en infraestructura eléctrica e hídrica. Si estas inversiones se dan adecuadamente, podremos esperar que esta tendencia positiva en crecimiento siga adelante.