"Autos chocolate" no es tema de regularización, es de seguridad: Jaime Bonilla

El gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez, precisó que la propuesta de implementar un programa para la regularización de los llamados “autos chocolate”, es un asunto de seguridad ciudadana en Baja California, planteado en la coordinación regional de fuerzas policiales y militares.

A través de su video transmisión, al concluir la mañanera Mesa de Seguridad dijo que “está comprobado que el 80% de estos vehículos irregulares que circulan en la ciudad, fueron utilizados para cometer algún ilícito, como robo con lujo de violencia, atropellamientos y homicidios particularmente.”

El mandatario estatal explicó que “el punto no es la regularización y ordenamiento del parque vehicular, como sacar placas o tarjeta de circulación, estas unidades entraron al país ilegalmente, y representa un verdadero peligro en materia de seguridad para la comunidad”.

Puntualizó que los temas que se abordan en las cotidianas reuniones de seguridad se analizan detenidamente las incidencias en la entidad y esta semana que concluye fue satisfactoria en lo que va de su administración, por la reducción importante en los índices de homicidios dolosos que, de registrarse 20 ejecuciones diarias, ahora son 3 homicidios por día, lo que indica que la estrategia es correcta.

“Quisiéramos que las estadísticas marcaran 'cero', pero en una ciudad como Tijuana, con un crecimiento acelerado, es muy difícil tener un control absoluto de la seguridad”, puntualizó el gobernador Bonilla Valdez, al tiempo de reconocer que la coordinación entre las fuerzas policiales y militares en la entidad se mantiene firme.

“Quienes somos nativos de la región, hemos sido testigos del incremento de este fenómeno de inseguridad, pero estamos conscientes que con la coordinación de la Guardia Nacional, el Ejército, la Guardia Estatal, la Policía Municipal y toda la sociedad en general, aunado al trabajo programa de las 'Jornadas por la Paz', muy pronto resolveremos la inseguridad en gran escala”, recalcó.

Por su parte, el secretario técnico de las Mesas de Seguridad, Isaías Bertín Sandoval, informó que durante la reunión de las mesas de paz de este jueves, se invitó a la administradora de Aduanas en Tijuana, Eva María Soria Amador, para conocer, gestionar y facilitar la tramitología para los donativos que provienen de los Estados Unidos, por parte de asociaciones civiles registradas y reconocidas.

Explicó que durante las “Jornadas por la Paz”, los vecinos de las colonias marginadas, a través de sus peticiones, hacen saber sus principales necesidades al Gobierno estatal. La mayoría de las personas requieren silla de ruedas, prótesis, lentes ópticos y mesa bancos para las escuelas, y el “Turismo de Voluntarios”, es un gran apoyo para estas comunidades, por lo que se pidió a la Administración de Aduanas coadyuvar en estas acciones.

El Delegado Único Federal, Jesús Ruiz Uribe, detalló que el diálogo y las reuniones con los ejidatarios del Ojo de Agua, Francisco Villa y Rojo Gómez, han dado frutos por la gran disposición demostrada para asignar los predios para la construcción del hospital de Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en esa demarcación, que proyecta construir ocho hospitales en la entidad.

Por otra parte, el funcionario dijo que un tema toral es la regularización de la tenencia de la tierra en Tijuana. “Es un problema añejo, que se tiene que resolver; el gobierno que encabeza Jaime Bonilla Valdez, ha demostrado el interés que tiene sobre este tema, y Baja California, sería uno de los estados y referente nacional en la regularización de predios”, aseguró Ruiz Uribe.

Finalmente, en el asunto del colapsado fraccionamiento Sánchez Taboada Primera Sección, el delegado federal Ruiz Uribe, dijo tener agendada (este jueves a las 3:30 pm) una reunión con los vecinos, para la reubicación de sus viviendas que representan un verdadero peligro para sus familias, por la falla geológica detectada en esos terrenos a donde fueron reacomodados en los años setenta.

Manifestó que los encuentros que han sostenido con los damnificados, se basan en las tres premisas que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha establecido como sustento de las acciones del nuevo gobierno. “Como dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, en sus tres premisas no mentir, no robar y no engañar, no les vamos a fallar y juntos vamos a resolver este problema”, concluyó.