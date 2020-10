Autoridades advierten bajas de estudiantes que incumplan en línea

TIJUANA, B.C.- Las autoridades de los planteles educativos en Baja California advirtieron que darán de baja a los alumnos que incumplan con las actividades escolares a través de la plataforma de Classroom, Whatsapp o medio que hayan elegido los profesores para tomar las clases virtuales que se implementaron debido a la pandemia del Covid-19.

En redes sociales circularon el mensaje, en el cual se pidió a los padres de familia buscar la comunicación con los maestros.

"Las escuelas podrán generar las bajas de los alumnos que no fueron localizados por ningún medio para determinar su situación dentro del plantel, o bien todo alumno que a la fecha ha estado ausente del Classroom/WhatsApp, o medio de comunicación que el docente haya establecido. Lo anterior, con el propósito de poder brindar atención a la demanda de solicitudes de espacio que se tienen pendientes", se leen el escrito.

Para esta publicación se solicitó una entrevista con funcionarios de la Secretaría estatal de Educación, pero no fue concedida.

Al igual que a cientos de padres de familia, a la señora Luz María Vázquez Mendoza, madre de cinco niños (uno de preescolar, dos de segundo, uno de tercero, uno de quinto, estos tres últimos estudian en la primaria 05 de Febrero) le preocupa que sus hijos sean expulsados, debido a que carecen de los elementos para seguir el ciclo escolar en la modalidad A Distancia.

Esta familia vive en la colonia El Patriotismo, en donde el servicio de la energía eléctrica e internet son inestables.

Vázquez Mendoza relató que en ocasiones sus hijos se quedan sin enviar tareas por la baja conexión a internet y por la falta de celulares o computadoras.

Relató que sus cinco hijos utilizan el mismo celular para tratar de comunicarse con los profesores y consultar la plataforma Aprende en Casa, pero el aparato no soporta demasiado uso.

Y aunque también utilizan los libros de Texto Gratuito y cuadernillos no tienen la manera de comprobar que son cumplidos con sus deberes escolares.

"Hemos tenido muchos problemas porque a veces el internet no llega muy bien. Usamos los libros o el celular, pero tenemos que poner crédito y gastamos de 200 a 250 cada semana", dijo la madre de familia, quien solo estudió la primaria.

Dijo que esta situación ha generado estrés entre sus hijos porque se encuentran en una situación fuera de alcance, por lo que desean regresar a la escuela.

"Realmente yo tengo dos semanas que no envío tareas. Recibí un mensaje la semana pasada que mis hijos iban ser dados de bajas por no enviar tareas. Claro que me preocupa, porque como otros padres, no tenemos celular, computadoras o tabletas para educar a los hijos en estos tiempos pandemia", lamentó.

No han aprendido

Isaí, de 12 años y alumno de quinto año, reconoció que desde el pasado ciclo escolar ni en lo que va de este ha aprendido sus materias.

"Me va muy mal, como no hay muchas personas que sepan de todo lo que me están enseñando no estoy aprendiendo. La otra vez le llegó un mensaje a mi mamá que me iban a dar de baja si no entregaba las tareas", expresó.