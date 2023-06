Aumentan denuncias de robo de identidad

Tijuana, BC.- El número de denuncias presentadas ante la Condusef por Posible Robo de Identidad (PORI) en Baja California incrementó en un 64% en el primer tercio del año.

De acuerdo a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), entre enero y abril de 2023 se presentaron en el estado 64 denuncias por el delito antes mencionado, ante instituciones de crédito.

Las denuncias de esta actividad en el mismo periodo de 2022 sumaron 39 en los distintos módulos de la dependencia instalados en la región.

Con relación a esos 64 casos de 2023, se detalla que 46 de ellos están en proceso de resolución, mientras que las 18 restantes ya tuvieron conclusión, de las cuales solo el tuvo una solución favorable para los afectados.

Casos con más frecuencia

Los casos de mayor frecuencia, señala la Condusef, están relacionados con créditos, TDC o cuentas otorgadas sin ser solicitadas ni autorizadas por el usuario con 40 casos, 31 en proceso y 9 ya concluidos.

Siguiendo esa línea, la disposición de efectivo en ventanilla y/o sucursal no reconocida por el cliente cuenta con 16 casos, de los cuales 12 están en espera y 4 ya fueron finalizados en la entidad.

Estos dos casos son los que mayor incremento han tenido con un 90% y un 100% respectivamente, ya que en el primer cuatrimestre de 2022 se presentaron 8 y 21 casos en contraste con los 40 y 16 mencionados en 2023.

Los ciberdelitos

De acuerdo al presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti Noroeste), José Luis Villasana Beltrán, el robo de identidad relacionado a instituciones es común individualmente.

Mencionó que el robo de identidad con delitos cibernéticos como el fraude bancario y el fraude de servicios en Baja California, así como en otras entidades que comprenden el Noroeste del país.

Este tipo de ataques no son denunciados por la totalidad de la población, algunos de ellos prefieren acercarse a las instituciones y cerrar sus cuentas pero no proceder por otras vías”, dijo el titular de Canieti Noroeste.

En cuanto al tratamiento de estos casos, tanto físicos como digitales, Villasana Beltrán dijo esperar que se tomen con mayor seriedad entre las autoridades conforma hayan mayores avances tecnológicos, a fin de anticiparse al delito.

Caso específico

“Hace unos días me llegó un aviso a mi celular diciéndome que tenía una tarjeta lista, pero yo no recuerdo haber solicitado algo así, es la primera vez que me pasa”, dijo Angélica Hernández, quien visitó las instalaciones de la Condusef en Tijuana.

Asesorada por su familia, decidió visitar al organismo federal para resolver su situación, donde se limitó a comentar que “ojalá no sea algo que pase a mayores”.

La ciudadana explicó que no es alguien que utilice constantemente tarjetas de crédito o débito para realizar sus pagos, aunque sí es el mecanismo donde se le deposita el salario que gana semanalmente en su trabajo.

Añadió que lo único para lo que utiliza esos métodos de pago es para retirar el efectivo en su institución más cercana, agregando que la única vez que fue a atención fue para que le entregaran su tarjeta.

“Le platiqué a una conocida y me dijo que podía ser un intento de eso (robo de identidad), la verdad no tengo idea de si sea eso o un error de ellos (institución crediticia)”, refirió Angélica Hernández sobre su caso.