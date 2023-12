Aumentan 10% en BC neumonías y bronconeumonías

Tijuana, BC.- En Baja California las enfermedades de neumonía y bronconeumonía aumentaron 10% en el transcurso de un año, reveló el Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud federal.

Se detalla que de enero al 25 de noviembre de este año se registraron a 4 mil 674 pacientes con dichos padecimientos contagiosos, mientras que en el mismo periodo pero del 2022 fueron los afectados fueron 4 mil 258.

El secretario estatal de Salud, José Adrián Medina Amarillas, dijo que los brotes de neumonía que se registran en China, Europa y América hasta el momento no representan riesgo para Baja California ni California (Estados Unidos), aunque vigilará la evolución para tomar las medidas correspondientes, evitar daños como los que provocó la pandemia del Covid-19.

Estamos conscientes que existe esa posibilidad, siempre en el invierno son tres los virus los más preocupantes, el virus de la influenza, el virus del covid y el virus de sincitial respiratorio (VSR), así que estamos con un monitoreo epidemiológico muy estrecho para que no nos sorprenda y nos agarre desventaja”, declaró.

Vacunación de 600 bajacalifornianos

Comentó que la Secretaría estatal de Salud tiene como meta vacunar a más de 600 mil bajacalifornianos antes de que inicie la temporada invernal.

Medina Amarillas detalló que 350 mil dosis de influenza se han aplicado a las personas, con el propósito de evitar daños severos en caso de que se infecten. Quienes deseen vacunarse deben asistir a los centros de salud.

“Esto nos va a dar mucha tranquilidad y seguridad de disminuir las consecuencias de las personas que lleguen a enfermar de este problema durante el invierno, porque una vacuna no es para que no se enfermen, es para que no se compliquen”, dijo.

Asimismo, se aplicaron 90 mil dosis de refuerzo del Covid-19 a las personas vulnerables; el biológico está disponible en los hospitales o jurisdicción.