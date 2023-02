Atiende Protección Civil 50 reportes por lluvias

Tijuana, B.C.- Se atendieron 50 reportes derivados de lluvias y fuertes vientos registrados en la ciudad el día sábado 25 por parte de la Dirección de Protección Civil Tijuana.

El día sábado fueron un total de 28 atenciones, siendo las más destacadas nueve accidentes vehiculares y siete derrumbes, informó Protección Civil.

La serie de tormentas comenzaron el martes 21 de febrero y continuaron hasta la mañana del domingo 26, la Dirección de Bomberos de Tijuana reportó que no hubo incidentes relevantes que lamentar, a excepción del deceso de una persona.

Precauciones

Debido a las malas condiciones de algunas vialidades, señaló el titular de Bomberos, Rafael Carrillo Venegas, se recomendó a la ciudadanía extremar precauciones durante esta temporada de lluvias.

Únicamente, dos ciudadanos fueron trasladados a un refugio temporal, luego de que se hizo la recomendación de desalojo de una vivienda afectada por el derrumbe de un muro de llantas en la colonia Francisco Villa.

Durante una transmisión en vivo, el titular de Protección Civil Tijuana, Bernardo Villegas Ramírez, y Carrillo Venegas, advirtieron que la siguiente semana se prevén tormentas los días 28 de febrero, y 1 y 2 de marzo.

Por último, mediante una publicación de Protección Civil, se le recomendó a la población en los próximos días cuidarse de la temporada de frío, como vestir con ropa gruesa y calzado cerrado, no quemar basura cuando haya viento para no ocasionar incendios, además de evitar usar calentadores en mal estado y no utilizar plantas de luz dentro de la vivienda, ni anafres y hornillas para hacer fuego dentro de un espacio cerrado.