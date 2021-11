Atenderán a mujeres y niños migrantes nacionales y extranjeros

Tijuana, B.C.- En Tijuana fue inaugurada la Casa Puerta de Esperanza, en donde mujeres y niños migrantes nacionales e internacionales estarán a salvo mientras deciden permanecer en la ciudad o cruzar hacia Estados Unidos.

Una de las albergadas es la señora Antonia, quien junto con sus tres hijos huyó de las amenazas del crimen organizado de Guerrero.

Como otras madres en situación de movilidad, relató que llegó a Tijuana para proteger la vida de sus hijos, entre ellos la de un adolescente de 13 años, a quien estuvieron a punto de reclutar en las bandas delictivas, pero antes secuestraron a su esposo y cuñado.

Antonia platicó que con la ayuda de conocidos salió de Guerrero, pero no tuvo oportunidad de despedirse de sus familiares.

Los últimos meses repuntaron las mujeres que sufren por el desplazamiento forzado

"Dejé a mi hermana, papás. Cuando me vine yo pensaba en mi hijo y en mis niñas, pero hoy que estoy aquí me duelen que mis papás estén ahí, porque me vine sin despedirme de ellos, sin decirles nada. Es lo que más me pesa”, expresó.

Ángel López, director y capitán de la asociación civil Ejército de Salvación, declaró que en los últimos meses repuntaron las mujeres que sufren por el desplazamiento forzado en el territorio mexicano, al igual que en países de América Central.

Detalló que a diferencia de los hombres, las mujeres tienen más riesgos de sufren extorsión, violación sexual, tráfico de órganos, entre otros delitos, antes de llegar a la frontera con Estados Unidos.

Se topan en el camino con la delincuencia, que es la que las limita o frena a buscar diferentes formas de llegar hasta las fronteras para cruzar a Estados Unidos”, lamentó López.

Así, el propósito del albergue es resguardar por tres meses a las mujeres y menores de edad; en el primer mes deciden si cruzan o no la Unión Americana, después de ese periodo se les ayuda a establecerse en Tijuana.

Actualmente el refugio tiene capacidad para atender a 22 personas, a quienes atenderán con recursos que done la población.