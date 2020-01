Ataque en Torreón alerta a padres de familia en Tijuana

TIJUANA.- El caso del menor que asesinó a su maestra y se suicidó en una escuela de Torreón encendió la preocupación entre los padres de familia de Tijuana, quienes exigieron al Sistema Educativo Estatal (SEE) dar mayor seriedad a los reportes que presentan sus hijos por sufrir agresiones de parte de sus compañeros dentro del plantel escolar.

Al igual que otras madres, la señora Guadalupe Hernández Reyes expuso que su hijo ha sido violentado físicamente en dos ocasiones en un preescolar, sin embargo, no recibió el apoyo de la maestra.

“En dos ocasiones sí lo golpearon, pero solo me dijeron que iban a tener más cuidado, que iban a poner más atención. Me quedé con la preocupación de que volviera a suceder. Mi hijo no pega y aunque le dijo a la maestra, no le hizo caso”, relató.

Por su parte, la señora Martha Reyes, también madre de familia, comentó que en caso de que su hijo fuera violentado y no recibiera atención de parte de las autoridades escolares interpondría una denuncia legal.

“Creo que es mejor llamar a la justicia para protegernos y no provocar más agresiones. Pero todo se evitaría si las familias enseñarán a sus hijos a recuperar los valores, como el respeto”, dijo.

Pérdida de valores

La representante legal de la asociación civil Talentos del Milenio Internacional, Miriam Meza, lamentó que buena parte de los estudiantes de nivel básico carezcan de amor al prójimo, respeto y tolerancia, valores que deben ser aprendidos en el seno del hogar.

“Se les hace más fácil ser agresivos. Vamos creando en ellos un desapego con conductas pequeñas que no nos damos cuenta y sí se vuelven agresivos, no les importa si un niño se cae y se lastima, pues en vez de ayudarlos mejor se ríen. Y este tipos de conductas van aumentando de nivel”, aseguró.

Asimismo, comentó que actualmente los padres ‘perdonan’ las malas conductas de sus hijos, pues se sienten culpables de no brindarles tiempo.

En ese sentido, platicó sobre un caso en donde un menor que robaba gatos a cambio de que el dueño le diera 20 pesos.

“Si te das cuenta, es una forma de iniciar un secuestro. ¿Qué pasará con ese niño cuando esté grande, porque la mamá lo consideró como un juego? El niño crecerá con la idea de que el secuestro es un juego y un día llegará a secuestrar a alguien para pedir dinero y eso se puede volver peligroso porque es la educación que van adquiriendo”, advirtió Miriam Meza.