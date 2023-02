Tijuana, B.C.- Asistirán a más de 50 mil indígenas establecidos en Tijuana con la creación de la nueva dirección de Asuntos Indígenas, señaló Edgar Montiel Velázquez Regidor Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Migración y Asuntos Indígenas.

El 14 de febrero fue nombrada Maribel Aída Velasco García como titular de la nueva dependencia, anteriormente, existía una Coordinación de Asuntos Indígenas, sin embargo, esta no tenía muchas facultades para impulsar a las comunidades indígenas, como se plantea con la creación de la dirección.

La dependencia contará con dos traductores del grupo mixteco, la lengua con mayor número de personas indígenas en la ciudad, informó Montiel Velázquez, un asesor legal de la comunidad purépecha, además, de un promotor cultural, un coordinador administrativo, y poseer aditamentos operativos para trabajar en campo y acercarse a estas comunidades.

Lengua indígena

Son 58 los grupos indígenas establecidos en diferentes zonas de Tijuana, de las 63 variantes reconocidas en el país, entre ellos mixtecos, zapotecos, y purépechas, especificó el regidor, estos tienen una limitante en común, la comunicación, pues no había un enlace directo con la autoridad para atenderlos.

No se sentían con la confianza de acercarse a la autoridad, manifestó, ya que no sabían qué se les iba a ofrecer, es por esto que la dirección la preside una persona que tiene conocimientos sobre los indígenas y no es ajena a la situación de los grupos, como lo es Velasco García.

Son 50 mil indígenas establecidos en la ciudad, más, aproximadamente, 100 mil personas que se autoadscriben como parte de esta comunidad, debido a que tienen cercanía con el pasado histórico de estas culturas o son hablantes de alguna lengua indígena.

En una primera etapa, al ser una nueva dirección, esperan utilizar el presupuesto para habilitar las condiciones del espacio con mobiliario, equipamiento informático, y vehículos, esto para operar de manera eficaz y atender a los grupos, declaró.

