Asisten miles al Sábado de Bienestar de González Cruz

El alcalde Arturo González Cruz acudió a la Unidad Deportiva Valle de las Palmas para realizar la jornada de “Sábados de Bienestar” número 20, misma a la que asistieron más de 3000 personas.

“No se me olvida la primera vez que nos vimos y que ustedes me expresaron sus necesidades, por ello pueden estar seguros que cumpliré mi compromiso con ustedes, mi política es de un gobierno cercano y por eso estoy aquí, para escuchar sus peticiones”, señaló el primer edil.

Durante su recorrido el mandatario escuchó de viva voz las peticiones de los colonos y recibió sus solicitudes, señaló pueden estar seguros que durante su administración van a trabajar en mejorar las vialidades, seguridad, transporte y asistencia social que tanto necesitan.

Por su parte la líder de vecinos Marcia Lucía Vidrios agradeció la visita del Presidente Municipal y su disposición de apoyar a esta colonia que ha vivido por muchos años en el abandono.

“Quiero agradecerle que nos esté tomando en cuenta con su visita y este reparando el acceso a nuestro fraccionamiento, gracias a ello los maestros se están motivando a venir a Valle de las Palmas, para continuar instruyendo a nuestros hijos”, señaló la líder de colonia.

La jornada

En está décimo segunda jornada fueron entregadas un total de mil 500 despensas, mil cajas de cereal, 800 árboles, 850 cobijas, 40 techumbres, cinco sillas de rueda y 800 vales para la Clínica Veterinaria de Control Animal, además seis camiones recolectores de basura pesada se trasladaron a dicho lugar para brindar este servicio a los colonos.

Además continuando con los festejos por el Día del Amor y la Amistad, el Presidente Municipal ofició la ceremonia en la que dos parejas contrajeron nupcias, pidiéndoles que se tomarán de las manos y se miraran a los ojos, se dieron el “SÍ, acepto” ante los aplausos de la comunidad de Valle de las Palmas.

Al finalizar su recorrido el primer edil le recordó a la comunidad que no les va a fallar, les pidió de su confianza y recalcó que su gobierno tendrá la política de no robar, no mentir y no traicionar.