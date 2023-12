Asegura SIMPATT espacio a Zonkeys que podrían ser retidaros de Avenida Revolución

Tijuana, B.C.- El Sistema Municipal de Parques Temáticos de Tijuana (SIMPATT) tiene destinado un espacio para recibir a los burro-cebra en caso de que sean retirados de la Avenida Revolución, aseguró la regidora presidenta de la Comisión de Medio Ambiente.

Marisol Hernández Sotelo comentó que por medio de una denuncia ciudadana el caso está en Dirección de Protección al Ambiente.

Aseguró que se ha tenido acercamiento con las personas que comercian con el burro-cebra.

Queremos platicar con ellas, el fin es bueno de que ya no sean maltratados, se qué a lo mejor ellos no lo consideran maltrato como mucha gente dicen que tenerlos amarrados no es maltrato o en esa posición, pero si es maltrato”, explicó la regidora.