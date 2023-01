Arzobispo de Tijuana se expresa sobre consecuencias tras detención de Ovidio Guzmán

Tijuana BC.- “Esto no puede ser la vida cotidiana de México, no podemos acostumbrarnos a este estilo de vida, no podemos estar conformes con los gritos de dolor de tanta gente”, dijo el Arzobispo Francisco Moreno Barrón sobre las consecuencias de la captura de Ovidio Guzmán López.

Durante la celebración eucarística en torno a los Reyes Magos, el sacerdote mencionó que se viven tiempos difíciles en nuestro país, revestido de violencia, inseguridad, sufrimiento y pobreza.

Comentó que en este panorama es necesario reconocer la necesidad de una reconstrucción de la sociedad donde participen todos en conjunto y se exija de manera correcta a las autoridades e instituciones mejores planes de seguridad que beneficien a la población.

Lamentables desgracias

No podemos empezar el 2023 en una actitud pesimista, aunque sigan sucediendo lamentables desgracias, al iniciar un nuevo año, tenemos que abrirnos con esperanza a un mañana mejor”

Expresó Moreno Barrón.

Asimismo, reiteró que cada una de las personas que conforman la sociedad tienen el compromiso de apoyar y cooperar, aunque parezca poco, en unión se pueden lograr grandes resultados.

“La fuerza de las acciones sociales está en la comunidad, cuando la comunidad se compromete se transforma la realidad, de otra manera la seguiremos maquillando y el dolor seguirá presente”, agregó.