Arriban a Tijuana más migrantes musulmanes en busca de asilo de EU

Tijuana BC.- Para la comunidad musulmana de Tijuana y de otras partes del mundo conseguir el asilo humanitario de Estados Unidos se volvió una prioridad para proteger su vida de la guerra o hechos violentos en su país.

En Tijuana existe un albergue que está a su máxima capacidad con 112 musulmanes de Arabia, África, Rusia y Afganistán, pero fuera de él hay decenas de migrantes musulmanes esperando su turno para ingresar debido a que carecen de suficientes recursos económicos para seguir pagando el hotel.

Quisiera tener otro albergue para meter a más gente, pero lo poquito que podemos hacer es dar ayuda, quisiera que todos estuvieran aquí, que no pasaran ninguna necesidad y me siento con más responsabilidad y con más ganas de seguir trabajando para ellos para que estén bien, para que no tengan ningún tipo de seguridad”

Declaró la activista Sonia García.

Cierra albergue

Al principio de este año cerró su albergue debido a que el crimen organizado la acechó, pero consiguió el apoyo de las autoridades para retomar sus actividades y ayudar a su comunidad.

En el albergue los musulmanes son protegidos y mantienen sus costumbres, entre ellas los rezos que realizan cinco veces al día, especialmente los viernes.

Asimismo, se les explica los peligros de intentar cruzar de manera ilegal a Estados Unidos, por lo que los motivan a utilizar la aplicación digital CBP One para que su ingreso sea legal y seguro.

“Es una clave para no exponerse a que crucen de ilegales porque no es bueno que te cruces de ilegal, es un año menos que te da CBP One para que te quedes y allá (en Estados Unidos) un juez ve tu proceso, cómo te metiste y eso no es bueno para ellos”, advirtió García.