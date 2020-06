Arrestan a doña Rosa por no respetar el ‘Quédate en casa’

Tijuana, BC.- A sus 89 años la señora Rosa Chavarín relató que en el último mes ha sido arrestada dos veces por agentes de la Policía Municipal de Tijuana y remitida a la Estancia Municipal de Infractores.

La primera vez ocurrió en el Mercado Hidalgo, en donde trabajaba a escondidas en un puesto de verduras, pues desde que se enteró que es parte de la población vulnerable del Covid-19 su preocupación principal era quedarse sin empleo.

“No faltó una persona metiche que me descubriera. Picaba cebollas, chiles, tomates, pero me llevó la policía, hasta eso que me trataron bien en la ‘20’ y no me metieron con otros porque soy adulta mayor”, expresó Chavarín.

La segunda vez que fue arrestada fue porque andaba caminando debajo de las banquetas y también se dirigía a buscar trabajo.

Su condición

Doña Rosa comprende que los agentes no actúan de mala fe, pero dijo que prefiere andar fuera de su hogar para sentir que todavía es una mujer independiente y con ganas de trabajar.

Sus tres hijos se separaron de ella y cada uno formó familia, por lo que se alejaron más. En un principio se sintió sola, pero al refugiarse en la religión y trabajo hizo su nueva vida.

Desde hace más de diez años su rutina es levantarse a las 5 de la mañana, limpiar su hogar; en los últimos tres meses, desde el inicio del Covid-19 incrementar las medidas higiénicas y utilizar el cubrebocas.

“Sí le tengo miedo al coronavirus. Hay veces que me da una punzada y digo ‘ay, Diosito santo, no me quiero morir todavía’”, comentó.

Por ello, gracias a sus vecinos y médicos de la colonia Libertad puede comprar vitaminas para mantenerse saludable; y también gracias a ellos tiene algunos alimentos para pasar el día.

A cambio, les ayuda a barrer los frentes de las casas, hacer mandados u otra actividad.

“Me siento tan querida como los guajolotes”, dijo.

Tome nota

Si desea apoyar a la señora Rosa con algún donativo, puede llamar al teléfono celular 664 2013393.