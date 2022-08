Apoyan usuarios desaparición de taxis rojos

Tijuana BC.- Por no brindar un buen servicio y exceder el límite de velocidad los usuarios de transporte apoyan la desaparición del servicio de taxis rojo con negro en los bulevares Díaz Ordaz y Aguacaliente.

Comentaron que aunque las unidades tengan un tiempo mínimo de frecuencia y los traslados sean rápidos a cualquier punto de las vialidades antes mencionadas, no son viajes seguros para los pasajeros.

Se van rápido para ganar pasaje y no les importan los pasajeros de adentro, se rozan con otros carros y no les importa, no tienen cinturones de seguridad y uno tiene que aferrarse a los asientos”

Denunció Fernanda Espinoza.

Rutas peligrosas

“Es claro que si uno tiene prisa solo hay que tomar ese taxi porque siempre van muy rápido, pero aún así es peligroso hasta para los mismos choferes, a cada rato se accidentan por querer ir más y más rápido”, declaró Sebastián Muñoz.

“Los bulevares por donde andan no son de alta velocidad, hay muchísimos negocios en el Díaz Ordaz, también peatones, es claro que no se puede ir corriendo, aparte de que no respetan los semáforos”, añadió Laura Enríquez.

Los usuarios coincidieron en que la desaparición del sistema de transporte de ruta sería favorable para la seguridad de los pasajeros, aun cuando esta desaparición vea afectados sus tiempos de traslado en la ciudad.