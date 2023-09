Apoya Érik "El Terrible" Morales a Las Panteras de la 16 de septiembre para competencia nacional

MEXICALI.- El INDE de Baja California, a través del titular Erik "El Terrible" Morales Elvira, entregó doce uniformes, seis balones y vuelos de avión a la selección estatal de las Panteras de la 16 de Septiembre, que competirá en el Nacional de Copa de Clubes en Saltillo, Coahuila.

En las instalaciones del Grupo Educativo, Morales hizo la entrega simbólica de los jersey y balones ante la presencia del Rector Manuel Ruelas, quien agradeció al INDE por estar siempre atento y apoyar a la comunidad estudiantil de Las Panteras.

Entre el 14 al 17 de septiembre próximo, las Panteras competirán en el Nacional de Copa de Clubes, bajo el mando de Vicente Ríos, por lo que el INDE realizó un importante apoyo que aporta a los estudiantes-deportistas a mantenerse con una mejor vida sana.

En su mensaje, el titular del INDE pidió a los estudiantes sentirse orgullosos por tener una escuela que los apoya y tener un Rector como Manuel Ruelas al frente del Grupo Educativo.

Siéntanse muy bendecidas y bendecidos de tener una escuela que les da el apoyo para que vayan a sus competencias, lo deben de valorar mucho, el tener un director, que tiene esta visión. Yo les deseo mucho éxito en su próxima competencia, espero que la pasen muy bien, la parte más importante para lograr el éxito después de haber entrenado, entrenado, es disfrutarlo, si no lo disfrutan, si no lo sienten mejor no vayan, es como se logra el éxito”, dijo.