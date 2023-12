Apoya 'Barbie' Juárez al 'Terrible' Morales

Tijuana, BC.- Mariana “Barbie” Juárez destacó la influencia, seguridad y compromiso que Erik “Terrible” Morales transmite a las nuevas generaciones.

La boxeadora mexicana mostró su apoyo a Morales en el proceso interno de Morena contender por la Alcaldía de Tijuana, en las elecciones de 2024.

Juárez agregó que deportes como el boxeo generan disciplina y constancia para lograr las cosas, por lo que saber escuchar y tener los pies en la tierra, es lo que necesita un líder.

Mariana "Barbie" Juárez.

¿En el campo de la política has recibido alguna invitación para participar en este proceso electoral, ya que estamos en el periodo de las precampañas?

No desde ahorita, ya tengo prácticamente casi 10 años que me han ofrecido algún cargo, pero para mí la verdad que el tomar un puesto como esto solamente. Se me hace un compromiso muy grande, porque al final del día soy del pueblo y sé lo que se necesita lo que carecemos, muchas veces me ha tocado encontrarme con gente que nos promete y cuando ya están ahí nos dan la vuelta, entonces sé la responsabilidad que conlleva todo esto y lo he platicado con las personas que me ofrecen esto y les digo que el día que yo lo haga y sé que no está lejos, realmente lo haré con la seriedad que son las cosas.

¿Cuáles son las necesidades que consideras que son prioridades para jóvenes, adultos, madres, padres en general? Viene desde la educación, la que fomentamos en la casa, en las escuelas, también el deporte es la fórmula para poder evadir la violencia, hacer que los niños se alejen de las drogas, dicen que el ocio es la madre de todos los vicios y lo hemos comprobado muchas veces, ahora un niño con todas las cosas que ahora hay de los medios, de las redes sociales y todo esto creo que nos estamos dejando más vulnerables a lo que es el mundo real.

¿Cuáles serían las cualidades que un boxeador puede aportar en caso de llegar a un cargo de elección popular?

Lo que tenemos nosotros es la disciplina, la constancia en las cosas, el que sabemos que las cosas tampoco son fáciles y hay que trabajar para poder lograr cumplir las metas.

Nosotros sabemos escuchar, porque tenemos un equipo para poder llegar a un título del mundo, saber trabajar bien en equipo.

¿Cuáles son los comentarios que le haces a Erik cuando ves las inquietudes que tiene, ya que ha tenido cargos de elección popular y ahorita tiene un puesto importante en el deporte? Veo que es una gran labor, saben lo que está haciendo, se compromete haciendo las cosas, somos del pueblo, sabemos las necesidades de lo que tiene nuestra gente y yo creo que el haberlo vivido hace todavía muchísimo más enfocado en lo que la gente necesita y sabe escuchar sabemos reconocer de dónde venimos, lo que necesitamos y pues no perdemos los pies en la tierra y eso es importante para un líder.

Mariana Juárez y Erik Morales en entrevista con GH. Fotos: Leonardo González

Erik ¿Cuál fue el motivo de la invitación de La Barbie Juárez? Nosotros hemos tenido el gusto de trabajar con deportistas, a lo largo de mi vida como campeón siempre apoyamos a otros deportistas que tuvieran el sueño de querer hacer algo en la vida, trabajamos un tiempo con Mariana Juárez Con Jackie Nava, María Torres, con “El travieso” con muchos campeones mundiales a los cuales hemos ayudado a impulsarlos, y hoy estamos invitándolos que hablen con la juventud, tenemos unos convivios en donde Mariana les dice que continúen en el camino de la escuela, el deporte, que no tomen el camino equivocado que a veces creen que es el camino más fácil y más rápido para llegar a los objetivos.

¿Cuáles son los problemas o las condiciones en las que están los jóvenes que a ti te gustaría cambiar para poderlos orientar, ya sea deporte, arte, cultura, hasta la misma política? Nuestros jóvenes en muchas áreas y por el desarrollo de Tijuana es difícil, cuando estuvimos en el instituto fue una de nuestras metas llegar al deporte a todos los rincones de Tijuana, sin embargo, es complicado, creo fielmente que el deporte es un arma para combatir malos hábitos, delincuencia, adicciones.

Hay jóvenes que por alguna circunstancia anda en la calle en vez de estudiar, debemos de invitarlos a participar a ser parte de algo importante y el deporte es un transporte que hoy mismo lo hemos complementado muy bien con la educación, incluso hay escuelas que te ofrecen becas deportivas.

Existen otros factores que hay personas que no le gustan el deporte ni la escuela, se dedican a la música u otras actividades, hay que maximizar esa capacidad que puedan tener o ese gusto.

Siempre se comenta que hay una falta de recurso para apoyar tanto el arte, la cultura, el deporte ¿Cómo se pudiera superar esas limitantes, no ya desde la visión que te ha dado la experiencia que te ha dado los diferentes cargos? Cuando se participa gobierno, sociedad e iniciativa privada siempre se logra objetivos, cuando hay claridad, transparencia y se explican para qué y para dónde es el fin, ahora en Baja California hay un problema muy especial que es la inseguridad, pero no se resuelve nada más con la seguridad pública hay que ver cuáles son los problemas de raíz, muchos jóvenes no tienen oportunidades y son influenciados a tomar caminos cortos que no llevan a nada o a tomar una adicción, hay que atraerlos al deporte, la música, arte, cultura o a lo académico, darles oportunidades de verdad y haciendo obras importantes con gente capacitada para que se puedan desarrollar.

Con el conocimiento que tienes con Erik ¿Cuáles son las cualidades que encuentras en él para, realizar desde un ámbito político un bien a la sociedad de Tijuana? Lo que es Erik “El Terrible” Morales aparte de ser una gran influencia y un ejemplo de que los sueños se pueden cumplir, ver a una persona de esta calidad y que está trabajando, ahí va sembrando muchas semillas desde niños pequeños y a jóvenes que están en varios ámbitos, porque no nada más tiene que ser en el boxeo, yo creo que en la disciplina o en la carrera que estén esforzarse y trabajar para lograr cumplir sus sueños, sería una gran influencia verlo a él transmitiendo también esa seguridad y ese compromiso con el pueblo, que podría motivar realmente a todos esos niños que son el futuro de México.