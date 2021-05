Apostará Montserrat al alumbrado público contra la inseguridad

TIJUANA, B.C.- Para combatir la inseguridad en Tijuana, la candidata de Morena, Monserrat Caballero Ramírez, le apostará a la iluminación y al mismo tiempo dignificar el trabajo del policía municipal.

En entrevista con FRONTERA, expresó que la prevención en el tema de seguridad se logra a través de la infraestructura, al considerar que en calles oscuras en donde se registran la mayoría de los delitos comunes y el narcomenudeo.

Además de la construcción de áreas verdes y canchas deportivas en donde la juventud tenga espacios para convivir sanamente.

Consideró que hasta la fecha ninguna administración municipal ha resuelto el tema de las luminarias porque lo ven como un negocio en lugar de una cuestión de seguridad.

Por lo que de llegar al gobierno municipal, revisará las áreas en donde hay luminarias, pero no están funcionando y otras zonas que se encuentren a oscuras por falta de infraestructura.

“Es un problema sumamente importante y no hay colonia, hasta ahorita no he ido a una sola colonia que me diga que no tiene ese problema”, declaró.

Durante la campaña ¿Qué le dice la ciudadanía, cuáles son sus necesidades?

Las principales quejas son en materia de infraestructura, el grueso de la población sufre por necesitar infraestructura, que significa esto, pues drenaje, alumbrado público, canchas deportivas, áreas verdes y ya en un segundo lugar, la inseguridad, que sí es un tema muy importante, pero sabemos lo que el que más lacera al tejido social es la falta de infraestructura.

Creemos que va concatenado la infraestructura con la seguridad, por ejemplo, nuestra candidata a gobernadora, Marina del Pilar, dice en su plan de seguridad que ella va poner cámara de seguridad, entonces yo como municipio debo de seguir este plan, iluminar las calles; creo que el amparo de la oscuridad se da el narcomenudeo y muchos de los delitos comunes, que suceden por la falta de alumbrado público.

En el tema de seguridad ¿Cuál es su propuesta?

En el tema de seguridad necesitamos dos vertientes, dos líneas paralelas, una es la cuestión directa con la policía municipal, equipamiento de la policía municipal, necesitamos dignificar a nuestra policía, también vigilarla y también castigar los actos de corrupción y en una línea paralela necesitamos prevenir, con infraestructura se logra la prevención.

¿Qué significa esto? Si hay calles iluminadas, si hay áreas verdes, si hay áreas deportivas, logramos prevención y son dos temas importantes.

Otra de sus propuestas es la movilidad ¿Cuál es su propuesta?

Me interesa mucho saber cuando va funcionar el SITT, cuando va empezar a funcionar o si no va a funcionar porque no quisiera que fuera un cacharro más de todos los que nos han dejado administraciones pasadas, es muy importante el tema de movilidad y por otro lado por los enrosques que tenemos del tráfico, sabemos que en la Zona de Otay es imposible ir los viernes o algunas zonas como Santa Fe, necesitamos otra salida para Santa Fe.

De sus compañeros candidatos ¿Quién es su más grande contrincante?

Mi mayor contrincante es el abstencionismo, por eso invito a la ciudadanía a ir a votar, ese es nuestro mayor contrincante… definitivamente no lo veo -que algún candidato lo alcance-, el segundo o tercero, creo que ya la ciudadanía ya lo conoce y reconoce mucho, pero mas por mal gobernante que por una cuestión positiva entonces creo que el principal es el abstencionismo.

¿Se siente apoyada por Morena?

Por parte de mí partido claro que sí, como en todas las familias algunos te ayudan más otros un poco menos, sin embargo, la marca es importante y la marca hoy por hoy pues sigue siendo de gran peso en todo Baja California y hay que reconocer que en este momento yo soy la representante de esta marca en Tijuana.

¿Cómo es su relación con la candidata Marina del Pilar?

Excelente, es tan buena la relación que los planes que Marina trae en materia de seguridad pues yo los sigo, primero porque es la campaña madre y en segundo lugar ella va regir los destinos de todo el Estado y no será una excepción Tijuana para seguir un buen gobierno de la mano de ella.

¿Por qué no se ha presentado en los distintos foros donde han invitado a los candidatos a la alcaldía? No estuvo presente en el primer debate del IEE.

Tengo la elección, el Instituto Electoral te da la elección de acudir por lo menos a un debate entonces cumplí una norma, de ahí en fuera en el debate de Tijuana Innovadora tampoco acudió otro candidato y yo, pero solo se me señala a mi, no sé si es por la marca o no sé si porque vamos en primer lugar, sin embargo, al debate que decidí acudir pues tuve buenos resultados.

En el primer debate tenía agenda, era viernes 30 de abril y tenía agenda infantil y hay que saber que aunque los niños no votan son importantes y tenía varios eventos con niños y creo que a los niños hoy por hoy están encerrados y necesitan un poco de distracción entonces en un balance general decidí ir por mi agenda de tierra que es la más importante.

En el segundo debate el candidato Jorge Ramos, hizo algunas acusaciones de corrupción hacía con algunos personajes de su planilla ¿Le preocupan estas acusaciones?

Yo considero que si alguien en mi planilla es acusado y se le logra acreditar un delito pues que lo pague porque tu servidora no tienen ninguna acusación directa en casos de corrupción entonces si tu servidora no cuenta con estos antecedentes pues nadie puede contar con ellos. Todos presentaron su carta de no antecedentes que es un requisito indispensable entonces todos han sido hasta este momento de moral probada si en el transcurso de la administración o de esos días fuera diferente yo sería la primera en señalarlo.

Sobre su trabajo en el Congreso del Estado platícanos sobre las iniciativas que se aprobaron

Quitamos los diputados de lista, que significa esto, ningún diputado podría ir directamente a la silla sin haber hecho campaña, entonces eso desanimó a varios competidores porque ahora si quieres ser diputado, tienes que hacer campaña necesariamente, reducimos en 500 millones de pesos para los partidos, se gastaron en esta campaña 500 millones de pesos menos que en el resto de las campañas que habíamos tenido en Baja California, también la Ley Olimpia, los desayunos escolares, la licencia permanente, muchas cosas positivas, no todo es bueno, no todo es positivo para todos, pero estoy muy orgullosa del trabajo que se hizo durante este año y medio en el Congreso.

El Congreso también aprobó que los candidatos no tengan que dejar sus cargos públicos para hacer campaña y esto generó controversia.

Hay gente que deja su cargo para continuar otro y dejan el cargo y hay veces compromisos que hay que seguir entonces en este caso el candidato era libre de seguir en su cargo y hacer campaña o no seguir y hacer campaña entonces fueron libres los candidatos a reelección de este procedimiento.

Siempre va haber controversia, el Congreso hace leyes entonces siempre algún sector de la sociedad va estar inconforme entonces siempre va haber polaridad, por ejemplo, tu servidora dijo desde un principio que iba dejar el Congreso y aquí estoy para dedicarme a hacer campaña.