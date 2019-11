Anula Gobierno Estatal Notarías por irregularidades en procedimiento de entrega

Debido a que no se observa el principio de igualdad y equidad establecido en el artículo 1ro de la Constitución General de la República, así como una serie de irregularidades en su asignación, la presente administración informó la nulificación de 5 Notarías en Baja California.

El Secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano precisó que dicha anulación corresponde a las siguientes Notarías: No. 26, del Licenciado Rafael Angulo Cebreros, No. 27 de Javier López López, ambas de Tijuana.

Así como de las Notarías en Mexicali, No. 18 del Lic. José Ricardo Padilla Ibarra, No. 19 de Javier mayoral Murillo y la No. 25 de la Lic. Viviana Rubio Padilla.

La nulidad de las patentes entrará en vigor una vez que se publique en el Periódico Oficial del Estado, siguiendo la instrucción del Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez de combatir la corrupción y el favoritismo.

“Existía la costumbre nociva de exgobernadores de entregar a discreción Notarías, dejando de lado a aspirantes con mayor experiencia y derecho”, agregó el Secretario General de Gobierno.

Amador Rodríguez Lozano indicó que la presente administración realizará una convocatoria transparente y equilibrada para hacer la entrega de Notarías en Baja California.