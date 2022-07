Antes de 60 días iniciarán trabajas en 'Mega parques'

Tijuana BC.- En menos de 60 días iniciarán los primeros trabajos de la construcción de los parques que anunció la gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda en los municipios de Tijuana y Mexicali.

Y para finales del presente año se tendrán los primeros avances en donde ciclistas y ciudadanos podrán usar estos espacios, declaró Carlos Torres Torres, coordinador de Proyectos Estratégicos del Estado.

En entrevista con Grupo Healy, dijo que hizo un compromiso con la gobernadora y en conjunto con el CDT y Tijuana Innovadora para que antes del 31 de diciembre del presente año los ciudadanos puedan andar en bicicleta, caminar y disfrutar el espacio.

Plastícanos sobre estos parques

Desde que empezó la administración la gobernadora me pidió que coordinada el programa de regeneración de espacios públicos y tenemos una realidad que es muy fuerte en mi opinión, en el caso particular de Tijuana hay referencias que nos hablan que tenemos 0.8 de área verde por habitante, lo menos que recomienda la Organización Mundial de la Salud son 16 metros de área verde y en el caso de Mexicali el rango está entre 2.5 y 3 metros de área verde, pero en los dos casos hay una distancia abismal y hay un relación muy parecida en los demás municipios, entonces ¿Con qué nos encontramos? Nos encontramos con ciudades grises que debemos de hacer un esfuerzo para convertirlas en ciudades verdes.

Cuando uno va al Hospital General de Tijuana siempre genera una reflexión ver en la glorieta carros en doble sentido donde llega la quinceañera o se toman las fotos de una boda, exponiéndose, pero es una reflexión que nos debe hacer pensar en cómo no se han construido las ciudades poniendo en el centro a los ciudadanos y eso es lo que está empujando la gobernadora con el programa respira, y el programa de áreas verdes es uno de los componentes de respira y en el caso particular es el que me ha pedido que le ayude a coordinar.

¿Qué es lo que estamos planteando?

Primero, que Tijuana pueda tener el parque más grande de su historia y esto es el parque Esperanto, que está en el vaso de la presa Abelardo L. Rodríguez.

Para darles un ejemplo, el pulmón que tenemos ahorita el parque Morelos, el espacio que tiene el espacio de la presa está entre 3.5 y 4 veces más grande que lo es el parque Morelos, estamos hablando de un espacio de 130 hectáreas que se convertirán en el pulmón más grande de Tijuana que tanta falta nos hace.

Se está trabajando con Conagua, ya tuvo reunión la gobernadora con el director de Conagua; hemos tenido reuniones para hacer un solo equipo con el CDT y con Tijuana Innovadora porque estos dos organismos tenían actividades de áreas verdes y el planteamiento que les hicimos fue trabajar en una sola mesa para tener un proyecto de un mayor alcance.

El parque comprende desde huertos urbanos, un perímetro de ocho kilómetros para andar en bicicleta, un foro para tener actividades, conciertos con una vista muy emotiva, otro espacio para poder tener salas, que puedan los ciudadanos organizar reuniones, espacios infantiles y lo que queremos que se convierta en una de las postales de la presa.

Ahora lo que viene es el arranque del proyecto, en 60 días inicia la parte de construcción peatonal de bicicletas en los dos casos y también viene el inicio de una serie de actividades, conciertos, procuración de fondos para que pueda tener un mejor desarrollo y poderlo tener en menos tiempo.

¿De dónde saldrán los recursos?

En los dos casos hay una participación de las empresas por medio de las asociaciones civiles, en el caso particular de Mexicali Gran Visión está haciendo acuerdos con muchas empresas que ya han realizado donativos para trabajar en el parque Las Lagunas y en el caso de Tijuana tanto CDT como Tijuana Innovadora van a estar realizando actividades de procuración de fondos, adicional a eso hay una definición de la gobernadora como una prioridad presupuestal y ella le ha solicitado al secretario de Hacienda que en la mayoría de las posibilidades de los ahorros se inicien los trabajos de estos proyectos entonces vamos arrancar en este 2022 con los primeros trabajos, pero va venir una inversión muy importante el próximo año.

Estamos terminando los proyectos ejecutivos, tenemos los anteproyectos y eso no va permitir con precisión el poder tener el número exacto de los montos de los dos proyectos, pero el reto que tenemos es que Mexicali y Tijuana cuente con los parques más grandes que se hayan construido en su historia.

¿Cuándos serán concluidos?

En el periodo de administración de la gobernadora, pero si viene una parte muy importante el segundo año, el segundo año se van a consolidar algunos de los espacios más grandes y no vamos a parar.

¿Se contempla repertirlo en los otros municipios?

Sí, hay contemplado proyectos de parques en cada uno de los municipios, pero en este momento iniciamos con la presentación de los dos proyectos más grandes. Se van a anunciar, ya tenemos propuestas de lugares y yo creo que en muy poco tiempo los vamos estar anunciando.

¿De qué manera beneficiarán las áreas verdes?

De entrada serían los dos pulmones más grandes, si nos ponemos a pensar en Tijuana, el pulmón que tenemos es el parque Morelos y me parece que en los últimos años hemos descuidado el parque… se han estado construyendo espacios de infraestructura que le han quitado el espacio de forestación al parque, en el caso de Mexicali se va cuidar muchísimo la flora y la

fauna que son únicas en el sistema lagunar, y lo que estamos buscando es tener lagunas más limpias en Mexicali y que al mismo tiempo puedan estar al alcance de las personas.

¿Los parques beneficiarán en materia de seguridad?

Sí, existe una relación entre el espacio público y los acontecimientos que suceden en cada comunidad, yo recuerdo cuando tuve la oportunidad de participar en Sedesol en el proyecto de Camino Verde, en aquel momento era la colonia que tenía una mayor incidencia delictiva en un rango que superaba por mucho cualquier otra colonia, cuando uno hacía un recorrido por la colonia te dabas cuenta que no existían canchas, que no existían áreas verdes, que no existían ni siquiera banquetas donde los estudiantes pudieran acudir a la secundaria o la primaria.

Caminaban en un canal de dos kilómetros de basura, entonces cuando uno ve que no existen alternativas para los jóvenes pues esa falta de alternativas generan las conductas que no queremos.

Caso contrario, si logramos que los jóvenes ocupen su tiempo de manera positiva, con canchas, con gimnasios al aire libre, suceden otras cosas en una comunidad. Se habla mucho de coerción social, pero la coerción social no es otra cosa más que encontrar un espacio de encuentro entre los vecinos y eso es lo que fortalece el tejido social.

La alcaldesa de Tijuana se sumó al proyecto ¿tendrán reuniones con ella?

Se le hizo la invitación y hubo una respuesta positiva por parte de la presidenta municipal, ella está impulsando junto con el CDT una agenda donde están desarrollando parques medianos, diferentes espacios en la ciudad sobre todo para tener mayor número de áreas verdes.