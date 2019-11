‘Ángel’ vuela alto

Parte 1

Las radionovelas son de sus pasatiempos favoritos, por eso se volvió viral un video en donde se le observa emocionado al recibir un radio con entrada de memoria digital portátil USB, porque así podrá escuchar más historias.

Es Ángel Juárez González, estudiante en situación de discapacidad visual en la secundaria Sindicato Alba Roja de Tijuana, y cuyo sueño es ser locutor de radio porque dice que escucha principalmente la frecuencia de amplitud modulada AM.

“Mi entretenimiento es escuchar la radio y cosas de antes, los programas de teatro en atril conocidos como radionovelas, la de Porfirio Cadena, la de Kaliman, la de Chucho el Roto casi no la conozco, hay otras así como el Cacique, Arandú el Príncipe de la Selva, varias, pero la única que tengo completa es la del Ojo de Vidrio” contó Ángel.

Pero por ahora su máximo deseo es continuar sus estudios, cursa el tercer grado de secundaria con apoyo de un maquina y algunos libros en braille; quiere ir a la preparatoria y luego a la universidad.

Ángel proviene de una familia humilde, su mamá trabaja para sacarlo adelante, por ello el apoyo de la comunidad escolar de la secundaria Sindicato Alba Roja de Tijuana ha sido fundamental, tanto de los alumnos, como los maestros e incluso de otros padres de familia.

“Cuando llegó fue una experiencia totalmente nueva para nosotros porque en mi caso yo no había trabajado con un niño invidente y la sorpresa que resultó es que es un amor, que es una esponjita que absorbe todo, es un niño supremamente trabajador” compartió una de sus maestras, Patricia Vargas. AMA LEER

Le gusta mucho leer, pero por lo mismo los libros le duran muy poco, en unas cuantas horas puede terminar un ejemplar y son escasos los títulos en braille los que llegan a la institución.

“Incluso la directora fue a las mismas editoriales en la Ciudad de México y no consiguió más libros en braille, la Constitución Política desde primero nos la está pidiendo y no la hemos podido conseguir, sabemos que existe pero no la hemos conseguido” señaló Gabriela Loaiza, Bibliotecaria de la escuela.

La voluntad de sus maestros, el apoyo de los compañeros, la entereza de su familia, el trabajo de quienes han abierto brecha en la educación inclusiva hoy ven fruto en esta historia, de un ángel llamado Ángel Juárez González que se enfila hacia la preparatoria.

“Él se mueve de una manera extraordinaria aquí en la escuela, toda la comunidad está impregnada de sus ganas de vivir, de sus ganas de superarse y por ello él es un ángel para nosotros” agregó Rosa Aidé López, subdirectora del plantel.

